Al via i corsi estivi dell’Ecole Hôtelière de la Vallée d’Aoste

Sono iniziati gli stage estivi degli studenti dell’Ecole Hôtelière de la Vallée d’Aoste che coinvolgeranno gli studenti del secondo anno del percorso triennale e del percorso quinquennale e gli studenti del terzo anno del percorso quinquennale. Grazie al supporto di ADAVA, (Associazione Albergatori Valle d’Aosta), che individua le strutture interessate, quelli attivati sono circa 100 e si svolgono per lo più in Valle d’Aosta ma anche oltre confine, con alcuni ragazzi del quarto anno partiti per uno stage facoltativo all’estero. La durata degli stage va dalle 120 ore per il secondo anno del percorso di istruzione alle 160 ore per tutti gli altri percorsi.

Tre sono gli stage nelle strutture della rete Les Collectionneurs, uno tra i più importanti network di professionisti dell'alta ristorazione e dell’ospitalità, una “Community” che conta oltre 45 anni di attività e oltre 540 membri in Europa. Grazie a questa rete, due ragazzi del terzo anno stanno svolgendo l’attività presso il ristorante stellato “Villa Maiella”, a Guardiagrele (CH), e uno studente di quarta nel ristorante stellato “Inkiostro” di Parma.

Sono inoltre stati attivati otto stage all’estero, riservati agli studenti di quarta che ne hanno fatto richiesta. Tra questi, due ragazzi hanno da poco concluso la loro esperienza presso la prestigiosa “Cocina Hermanos Torres” di Barcellona, nel mese di giugno; quattro stanno svolgendo lo stage a Cipro presso il “Kanika Hotels & Resorts” e due studenti presso la struttura stellata “La ferme di Chozal” a Hauteluche (Savoia).

”Queste sono esperienze dense di significato per i nostri ragazzi, alcuni dei quali svolgono la prima esperienza in azienda, in quello che considerano il “mondo degli adulti”. È inoltre bello vedere come diversi studenti sono disposti a lasciare temporaneamente le loro sicurezze e comodità per realizzare delle esperienze lontano da casa, dove misurarsi con il nuovo e il mutevole - racconta Mirko Sarteur, coordinatore dell’alternanza scuola-lavoro (PCTO) - Ma sono positive anche per le aziende, sia sotto il profilo etico, contribuendo alla crescita dei ragazzi, che sotto il profilo professionale in quanto per insegnare ai giovani sono stimolate a sistematizzare il proprio know-how”.