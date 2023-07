Come guadagnare online senza investimenti

Tra i tanti vantaggi del digitale c’è anche quello di aver aperto nuove prospettive di business. Non solo perché dà la possibilità di lavorare in smartworking per lavori che prima erano impensabili fare da casa o perché è possibile guadagnare attraverso siti e-commerce, ma perché si sono creati una serie di scenari in cui è possibile guadagnare offrendo servizi su web.

Tuttavia, sentir parlare di metodi per guadagnare online spesso fa pensare che si tratti di una truffa, ma oltre queste paure è importante conoscere le prospettive reali di guadagno. Sicuramente, nessuno regala soldi e il guadagno può non essere immediato, ma ci sono delle opzioni molto valide. Siti, servizi web e canali social spesso hanno bisogno di contenuti e di creator. Uno di questo è Etsy. Un marketplace all'interno del quale gli iscritti possono vendere prodotti artigianali oppure oggetti vintage.

Qui è possibile guadagnare online senza investire vendendo prodotti digitali. Si tratta di un modo semplicissimo, scalabile e a costo zero. Anzitutto basterà realizzare una grafica particolare con alcuni programmi di grafica come Photoshop, InDesign o Canva. Siate originali e unici dando libero sfogo alla vostra fantasia, in questo modo le vostre grafiche saranno più apprezzate. Poi adattate il vostro disegno ad un mock-up, cioè una realizzazione a scopo illustrativo di un oggetto, una sorta di progetto virtuale.

Quindi, se per esempio avete pensato alla vostra grafica per realizzare una serie di borse in cotone personalizzate , scegliete il mock-up adatto e adattate il disegno in base alla orma della borsa e a dove volete posizionarla. Allo stesso modo si può realizzare su tantissimo oggetti come tazze, t-shirt e anche quadri. I più richiesti sono i motivational wall art, ovvero dei quadri con scritte motivazionali, frasi, simboli, citazioni di persone famose e le tote bag in cotone personalizzate. In questo modo avete creato di mock-up unici che, una volta caricati su piattaforme come Etsy possono essere acquistati dai clienti ad un prezzo che potete liberamente scegliere.

In questo caso, il cliente acquisterà la vostra grafica che poi andrà a far sviluppare da un professionista di competenza. In alternativa, se il cliente richiede l’oggetto completo perché si è innamorato della vostra creatività e non vuole pensare a produrlo, potete farvi affidare l’intero sviluppo stabilendo la percentuale di guadagno che più preferite.

Infine, forse non tutti sanno che esiste la possibilità anche di guadagnare online con i sondaggi: ci sono delle organizzazioni che offrono piccoli compensi a chi risponde ai sondaggi, oppure regalano dei buoni sconto da utilizzare soprattutto sui maggiori marketplace del web, tant'è che talvolta sono gli stessi a promuovere le attività d'indagine.