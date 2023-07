Almanach de jeudi 20 juillet sainte Marguerite

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO

Mercoledì 19 e giovedì 20 luglio

Roma - Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Venerdì 21 luglio

Casa parrocchiale di Champorcher - ore 14.30

Incontro con i Parroci don Reboulaz e don Quattrone

Martedì 25 luglio

Perloz, La Tour d’Héréraz - ore 10.30

S. Messa nel ricordo di Gino Pistoni

Giovedì 27 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 28 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Domenica 30 luglio

Cattedrale - ore 10.30

S. Cresime degli adulti

Lunedì 31 luglio

Gignod, Cascina San Giuseppe

S. Messa per l’inizio del Capitolo della Congregazione

LE MESSAGER RICORDA sainte Marguerite

La Chiesa celebra Sant' Arsenio il Grande Eremita

Santa Marina (Margherita) d'Antiochia di Pisidia Vergine e martire

Nasce ad Antiochia di Siria nella seconda metà del III secolo da genitori pagani. Viene educata alla fede cristiana dalla sua balia, una cristiana convinta. Il governatore Olibrio cerca di distoglierla dal cristianesimo e vuole sposarla. Ella si rifiuta e così viene uccisa intorno al 305. È patrona dei contadini, delle partorienti, delle balie ed è invocata contro l'infertilità. Al governatore che la chiede in sposa, Margherita risponde di aver dedicato la sua vita a Gesù, suo sposo celeste. «Puoi pretendere che io rinunzi al cielo e scelga invece la polvere della terra?», gli dice. Olibrio, umiliato, dà ordine di bruciarle il corpo con fiaccole accese e di fustigarla. La leggenda vuole che alla prigioniera appaia un drago per sbranarla, che però scompare appena ella si fa il segno della croce. Anche le gravi ferite scompaiono miracolosamente. La notizia di questo miracolo si diffonde subito tra il popolo suscitando scalpore, tanto che alcuni si fanno battezzare. L'ira del governatore non conosce allora più limiti e ordina che la giovane venga decapitata sulla pubblica piazza.I

l sole sorge alle ore 5,56 e tramonta alle ore 21,16.

“È “incontro, riflessione, azione”, ma la politica è anche dialogo, “dialogo rispettoso”, e non "negoziati ostili" tra partiti, scontro "violento” come spesso accade nei dibattiti e tantomeno "ideologia". (Papa Francesco)