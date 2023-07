Eletta la nuova Giunta della Chambre Valdôtaine

Nel corso della seduta del 18 luglio 2023 il Consiglio camerale ha proceduto all’elezione, per acclamazione, della nuova Giunta.

A comporre il nuovo esecutivo della Camera di Commercio, oltre al Presidente Roberto Sapia, saranno Guido Bertolin (Industria), Ermanno Bonomi (Commercio), Graziano Dominidiato (Turismo), Alessio Nicoletta (Agricoltura), Cristiano Revil (Artigianato) e Elena Vesan (Turismo).

Il Consiglio camerale ha inoltre nominato il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti composto da Davide Casola, Jean Pierre Charles e Marzia Rocchia.

“Con l’elezione della nuova Giunta e del Collegio dei Revisori – ha commentato il Presidente della Chambre Roberto Sapia – si completa la procedura di rinnovo degli organi della Camera di Commercio. Sono particolarmente felice che anche per la Giunta si sia deciso di procedere con votazione palese ed unanime, a testimonianza di un clima di grande collaborazione tra tutti i componenti del Consiglio. Di questo voglio ringraziare in particolare i rappresentanti degli Ordini Professionali, del settore del Credito, dei Sindacati e dei Consumatori che, insieme alle Associazioni di categoria, hanno dimostrato una grande maturità e una capacità di saper superare le pur lecite ambizioni personali per giungere ad un risultato che va nella direzione di lavorare tutti insieme in favore delle nostre imprese e, più in generale, di tutto il comparto economico valdostano”.