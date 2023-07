E' stato siglato il Protocollo d'intesa tra Enval Srl, Unione Cuochi VdA e Associazione Cuochi Aosta.

Il protocollo si pone come obiettivo la progettualità comune e nuove sinergie per sensibilizzare la filiera della ristorazione ad una migliore raccolta rifiuti in Valle d’Aosta.

Il tutto a favore della transizione ecologica e dell’economia circolare.