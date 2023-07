Le foto documentano l’inurbanità, malacreanza. Troppe zone ostaggio della cafoneria

Questo è stato il regalo di stamattina sulla ciclabile si Aosta Sarre. Per non parlare di quelli che vanno in moto sul ponte e se gli dici di non farlo ti rispondono pure male. Oggi gli ho augurato il ritorno dell'olio di ricino. Badi bene che io sono antifascista. E’ quanto ci è giunto i redazione per denunciare il degrado della pista ciclabile Aosta-Gressan-Sarre.

Le foto sono più che eloquenti. A questo si aggiungano le deiezioni che cani sparpagliate in quantità industriale soprattutto nel tratto piscina-Les Iles che è diventata una sorta di passeggiata per i cani lasciati liberi che scorazzano ovunque, senza museruola. Per giunta tanti incivili e due zampe (sono i veri animali) pettinano i cani e buttano manciate di peli dove capita capita. Lungo la scarpata ci sono transenne buttare ovviamente ha bipedi ignoranti.

Ma c’è un ma! A chi compete i controlli? Chi può e deve intervenire? Possibile che nessuno abbia notato che i ciclomotori vanno avanti e indietro dalla passerella? Perché vista l’inciviltà di troppi frequentato i non vengono posizionati dei tornelli che costringano gli inurbani ignoranti a scendere da bici e impediscano il passaggio degli scooter.