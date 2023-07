"Sulle nostre gambe" in memoria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

“Sulle nostre gambe” è un'iniziativa che si tiene oggi, mercoledì 19 luglio 2023, per ricordare l'anniversario della strage di via D'Amelio in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta.

Lanciato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, l'evento riprende la frase che, da sempre, accompagna le manifestazioni in ricordo anche del giudice Giovanni Falcone, ucciso nella strage di Capaci il 23 maggio 1992: "Non li avete uccisi: le loro idee camminano sulle nostre gambe".

In ricordo di questi due magistrati antimafia che hanno cambiato la storia del nostro Paese, il Palazzo regionale sarà illuminato di rosso alle ore 16.58, ora in cui esplose la bomba di via D'Amelio il 19 luglio 1992.

«Il Palazzo regionale si illumina e diventa la "Lampada della speranza" - dichiara il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin -: un'iniziativa dal grande valore simbolico e politico. A fronte della territorializzazione del potere mafioso e della fluidità dei rapporti tra le organizzazioni criminali e la società civile, le istituzioni, soprattutto in una regione piccola come la nostra, hanno il dovere di contrastare il fenomeno con responsabilità e senso etico.»