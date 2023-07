Si parla del trasporto presidio medico ci si riferisce a un servizio privato legato alle ambulanze che offre per i pazienti un assistenza specializzata dal punto di vista sanitario e quindi c'è un aiuto per quanto riguarda le cure che servono durante il trasporto.

Parliamo di un servizio molto utile per quei pazienti che non hanno bisogno di un'ambulanza in maniera così urgente ma che comunque hanno bisogno di un assistente sanitario nel trasferimento nel percorso da un luogo all'altro.

Ricordiamo che le ambulanze che offrono il servizio i trasporti per quanto riguarda il presidio medico hanno in dotazione tecnologia medica innovativa e moderne tra le quali possiamo nominare defibrillatori, ma anche ossimetri che servono per misurare il livello di ossigeno nel sangue e anche monitor per la pressione sanguigna e tanto altro.

Inoltre c'è anche il personale sanitario che accompagna il paziente durante il trasporto che risulta essere molto qualificati che fornisce assistenza medica di emergenza in caso di necessità.

Lo possiamo quindi considerare come un servizio molto utile per quelle persone che hanno bisogno di essere assistite quando vanno in una struttura sanitaria per curarsi come per esempio un ospedale o una clinica.

Giusto per fare un esempio possiamo nominare quei pazienti che devono sottoporsi in un intervento chirurgico in un ospedale lontano dalla città e hanno bisogno di utilizzare questo servizio per il trasferimento.

Un servizio che tra l'altro può essere molto utile quando bisogna portare i pazienti che hanno bisogno di cure mediche specialistiche perché magari hanno disabilità o malattie croniche e devono andare dalla loro casa a una cultura sanitaria dove riceveranno le regole di cui hanno bisogno.

In definitiva si tratta di un servizio molto conveniente per chi necessita di assistenza medica durante il percorso da un posto all'altro e che viene coperto anche dalle assicurazioni sanitarie rendendolo accessibile a coloro che non possono permettersi di pagare direttamente i servizi, però non è una cosa che vale per tutti quindi Bisogna informarsi prima.

Altre cose da sapere su questo servizio

Una cosa molto importante che bisogna ricordare è che questo servizio relativo al trasporto del presidio medico non è equiparabile a un'ambulanza di emergenza e quindi non può fornire assistenza medica in caso di necessità: ed ecco perché i pazienti che ne hanno bisogno in emergenza potrebbero contattare il servizio locale non utilizzando questo il quale è disponibile solo su prenotazione.

Quindi questa è una cosa molto utile perché si può programmare tutto in tempo e non si rischia di avere delle risposte negative perché magari tutte le ambulanze private sono occupate.

In definitiva lo possiamo considerare come un servizio offerto da aziende private e che è molto utile anche perché spesso le ambulanze pubbliche sono impegnate con tante altre cose più urgenti: ed ecco perché chi ha bisogno di spostarsi e non ha aiuto da parenti e amici per vari motivi può contare su questa possibilità, anche se a pagamento potendo contare anche sul fatto di prenotare e di raccontare la propria storia mandando una cartella clinica in modo che l'azienda si renda conto di come muoversi.