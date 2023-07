L'assistenza medica a casa ormai è un tipo di assistenza particolarmente richiesta da molte persone e soprattutto da molte famiglie visto che non è sempre possibile curarsi in delle strutture sanitarie e soprattutto In molti casi non è necessario ,e quindi in questo modo grazie a queste cure domiciliari si ottiene un doppio risultato.

Infatti da una parte si permette a quelle persone che vogliono ricevere delle cure a casa perché magari vogliono stare con i cari e dentro le propria mura, di non dover andare all'ospedale o in qualsiasi altra struttura sanitaria.

E in più si evita di intasare gli ospedali visto che le richieste sono tante e lo abbiamo visto per esempio durante il periodo del coronavirus nel quale gli stessi erano completamente oberati di persone ricoverate per questo problema, e quindi meno male che c’è stato il contributo questo tipo di servizi domiciliari.

Sono dei servizi molto utili per le famiglie che hanno in casa una persona anche una qualche patologia cronica che richiede un sostegno e un supporto da parte dei medici e infermieri o anche persone anziane che non sono più autosufficienti, e che magari hanno delle patologie che gli rendono impossibile ricevere trattamenti in ospedale o presso la loro Asl di riferimento.

In poche parole l'obiettivo delle cure domiciliari è quello di trattare alcune situazioni in casa dipendendo dalle esigenze delle persone e quindi magari inviare un infermiere a domicilio oppure un fisioterapista per un supporto riabilitativo.

In certi casi è possibile ricevere questo tipo di trattamento grazie all’ ASL riferimento con cure in casa di vario genere dipendendo dalla durata e dalla complessità del servizio da prestare alla persona fragile di turno che ne fa richiesta.

Mentre In altri casi questi servizi non vengono messi a disposizione dell'ASL e quindi le persone cercano quelle cooperative o comunque quelle Onlus che si occupano di fornire questi servizi a pagamento inviando appunto dei medici o degli infermieri o delle infermiere a domicilio che si occuperanno di qualsiasi esigenza possa avere quello specifico o quella specifica paziente.

I servizi di assistenza medica domiciliare non sono più un tabù per tantissime persone

Visto che come dicevamo l'assistenza domiciliare fornita dalle strutture pubbliche non è garantita anche perché è legata alla disponibilità di personale E comunque questi servizi coprono solo la necessità più essenziali, è chiaro che molte persone per esempio si potrebbero fare aiutare da una assicurazione sanitaria grazie alla quale poi avrebbero la possibilità di sostenere il costo di quelle cooperative e Onlus varie di cui dicevamo sopra che saranno loro a fornire questo servizio.

Poi ci sono persone che invece si muovono direttamente in autonomia, e quindi quello che fanno è andare direttamente in queste cooperative che sono loro a cercare magari un infermiere a domicilio per fare un esempio e si mettono d'accordo anche per quanto riguarda la gestione economica che dipenderà anche da quanto tempo abbiamo bisogno di questo tipo di professionista, e per quante ore al giorno in poche parole.