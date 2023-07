Presentata la manifestazione estiva Alpages ouverts

E' stata presentata oggi, martedì 18 luglio, nella sede dell’Assessorato all’Agricoltura una delle manifestazioni estive che meglio racconta il territorio valdostano: Alpages ouverts. All’appuntamento erano presenti, oltre all’Assessore Marco Carrel, il Presidente e il Direttore dell’Arev, Edy Henriet che organizzano l’evento.

Come ha evidenziato l’Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali Marco Carrel: Per 4 giornate gli alpeggi diventano luogo di condivisione e di festa, ma anche di scoperta e narrazione. E’ inoltre l’occasione per capire l’impegno e la professionalità di tutto un settore che contribuisce, a salvaguardare il nostro territorio.

Questi appuntamenti, - ha aggiunto l’Assessore Carrel - che sono spesso l’incontro di due mondi, sono essenziali nell’ottica di promuovere i nostri prodotti e le eccellenze che sempre più deliziano il palato dei turisti che frequentano la Valle d’Aosta. Sono l’occasione giusta per mettere al centro la qualità e parlare di come si fa la qualità al quotidiano.

Alpages ouverts 2023 è in programma a

Tsanté de guerraz (Torgnon) sabato 29 luglio

Eau noire (Valtournenche) sabato 5 agosto

Comboé (Charvensod) venerdì 11 agosto

Pietra Bianca (Fontainemore) giovedì 17 agosto

Ringraziando l’AREV, che da 24 anni organizza l’iniziativa con il contributo della Regione, l’Assessore Carrel ha evidenziato che : l’Assessorato sta investendo energie, e non solo, al fine di coordinare una promozione che parli di Valle d’Aosta, partendo proprio dai prodotti del territorio. Vogliamo solleticare l’interesse del turismo di vicinanza ma anche continuare a stringere rapporti con Francia e Svizzera e aprirci sempre più a turisti stranieri che indubbiamente apprezzano l’alta qualità dei nostri prodotti e dei nostri vini. Alpages Ouverts va già in questa direzione.