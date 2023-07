Jeudis d’été: Il pianoforte a 4 mani nell’Ottocento

Il concerto “Il pianoforte a 4 mani nell’Ottocento” di giovedì 20 luglio inaugurerà l’edizione 2023 della rassegna Les Jeudis d’été. Durante la prima delle sei serata del Conservatoire de la Vallée d’Aoste si esibiranno Roberta Menegotto e Viviana Zanardo, che proporranno due brani dell’Ottocento: Andante e Allegro assai vivace di Mendelssohn e Dumky di Dvorak.

Andante e Allegro assai vivace è un brano per pianoforte a quattro mani piuttosto breve, che possiede una grande grazia melodica contrapposta a una vivacità scintillante. Dumky è nato per pianoforte, violino e violoncello, ma è stato successivamente riadattato dallo stesso compositore per il duo pianistico. La parola Dumky, plurale di Dumka, si trova in tutte le lingue slave e significa meditare, pensare e riflettere.



Il concerto si svolgerà all’interno dell’auditorium della Torre dei Balivi; inizio alle 20.30, ingresso libero.

IL PROGRAMMA:

Felix Mendelssohn Bartholdy

(1809-1847)

Andante e Allegro assai vivace op 92 (1941)



Antonin Dvorak

(1841-1904)

Dumky op 90 (1893)

Dumka 1 Lento maestoso, Allegro vivace

Dumka 2 Poco adagio, Vivace

Dumka 3 Andante, Vivace

Dumka 4 Andante moderato

Dumka 5 Allegro

Dumka 6 Lento maestoso, Vivace