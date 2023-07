Calendario delle prossime commemorazioni in VDA

Ricordo della storica battaglia della valle del Lys, avvenuta il 25 luglio '44, che costituì una delle più decise e brillanti azioni partigiane in Valle d'Aosta, realizzata con il concorso di formazioni locali, del Biellese e del vicino Canavese, e dei giovani che, in quel frangente, persero la vita.

Ore 11.00 L'evento commemorativo, presso il monumento ai Caduti, vedrà la partecipazione di Autorità locali e di rappresentanti delle sezioni ANPI coinvolte.

Ore 12.00 Rinfresco a cura della Pro Loco di Issime

Ore 13.00 Pranzo organizzato dalla sezione ANPI – Mont Rose presso Agriturismo Il Mulino, frazione Praz, Issime (costo € 28,00 - Prenotazioni entro giovedì 20 luglio direttamente al ristorante - cell. 347 8340464).

Segnaliamo inoltre che martedì 25 luglio alle ore 10.30, come di consueto, presso il cippo di Tour d'Hereraz dove il 25 luglio 1944 morì Gino Pistoni, verrà celebrata una Messa a cura della Diocesi e dell'Azione Cattolica di Ivrea, presieduta quest'anno da Mons. Franco Lovignana, Vescovo di Aosta.

Venerdì 28 luglio - Aosta

Ore 20.30 proiezione del film "I miei sette padri" alla presenza di Adelmo Cervi - presso il salone della CGIL di Aosta

Sabato 29 luglio Roisan

Presso il campo sportivo Ore 10.00 ritrovo per una passeggiata resistente Ore 12.00 pastasciutta antifascista a base dei prodotti di “Libera Terra” (15€ per adulti e 10€ per bambini fino a 11 anni) Ore 14.00 giochi per adulti e bambini

Saint-Nicolas

Commemorazione dell'attacco portato dai nazifascisti contro gli uomini della banda di Vertosan, al comando di Andrea Pautasso "Bert", del rastrellamento, dell’incendio e dei sedici caduti. (programma da definire con il Comune e il Parroco). Ore 16.30 Messa presso la cappella dei partigiani Ore 18.00 a Vens presentazione del libro "I miei sette padri" alla presenza di Adelmo Cervi e i canti dei Trouveur Valdotèn Ore 19.30 Cena presso il ristorante Vagneur (prenotazioni entro giovedì 27/07 ai numeri 329/5927651 o 347/1444029)

Nus

Ore 17.45 Ritrovo alla lapide di fronte alla Chiesa

Ore 18.00 Messa

Domenica 30 luglio - Terre noire (P.S. Bernardo)

Ore 11.00 In ricordo del massacro di Terre Noire una delegazione dell’ANPI, dell'ANEI e dell'ANACR deporrà dei fiori e terrà i discorsi commemorativi.

Domenica 20 agosto – Trois Villes (Quart)

Anniversario del rastrellamento e della distruzione di Trois-Villes avvenuto il 23 agosto 1944 per ritorsione contro l'attacco partigiano al posto di blocco di Nus, effettuato il 18 agosto da parte dei partigiani della 13^ banda Emile Chanoux. Ore 11.00 Ritrovo alla chiesetta di Trois-Villes per la processione verso il monumento al giovane partigiano. Deposizione corone. Discorsi commemorativi, musica e parole con la compagnia teatrale PassePartout e i 19 o'clock - Acoustic duo.

Domenica 27 agosto – Molère (Valsavarenche)

Commemorazione in ricordo dell'attacco al presidio partigiano di Molère in cui i nazifascisti uccidono, massacrandoli, cinque giovani, incendiano il villaggio ed uccidono sulla soglia Pietro Carlin, ottantenne

Sabato 2 settembre – Issogne

Escursione sui sentieri della 176^ Brigata Garibaldi.

Giovedì 7 settembre – Amay (Saint-Vincent)

Messa nella cappella di Amay, di fronte a dove soggiornò Primo Levi. A seguire corteo a piedi fino alla chiessetta/sacrario e cimitero partigiano per la deposizione della corona e discorsi commemorativi. Pranzo al col de Joux

A partire dall'8 settembre 2023 uscirà un nuovo calendario riferito all'80° della Resistenza.