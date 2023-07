Procura apre fascicolo su incidente via Piccolo San Bernardo

Ieri sera una donna di 77 anni, Silvana Polonioli, è morta dopo essere stata investita da un autocarro mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. È accaduto in viale Piccolo San Bernardo, ad Aosta, all'altezza del passaggio a livello di via Montmayeur, intorno alle 18.30. Il mezzo viaggiava in direzione del centro di Aosta. Sul posto è intervenuta la Polizia locale per i rilievi. La strada è al momento chiusa e il traffico è deviato su via Parigi.

Oggi, la procura di Aosta ha aperto un'indagne che è affidata al Sono affidate al pm Francesco Pizzato.