Parco Naturale Mont Avic riceve la Bandiera Verde

Ogni anno Legambiente fotografa la situazione dei territori alpini e premia le iniziative più meritevoli nel valorizzare la qualità ambientale e culturale di queste aree.

Il Comitato per l’ampliamento del Parco Naturale Mont Avic ha ricevuto una delle 19 Bandiere Verdi assegnate quest’anno sulle Alpi, per la volontà di ampliare il territorio del Parco estendendolo ai terreni di proprietà dei promotori stessi.

Con un gesto dal forte valore simbolico, i rappresentanti del Comitato hanno voluto consegnare all’Ente gestore del Parco Naturale Mont Avic la Bandiera Verde ricevuta.

“Ora che siamo parte del Parco, ci sembra naturale che il premio riconosciuto per il nostro impegno sia consegnato all’Ente deputato alla gestione dell’area protetta, che rappresenta per noi la nuova casa comune in cui ci riconosciamo”, queste le motivazioni espresse dal Presidente del Comitato Giuseppe Peaquin.

L’incontro è stato anche l’occasione per approfondire il dialogo, confrontarsi sui reciproci punti di vista e condividere le prime delle molte attività che il Parco dovrà mettere in atto per integrare il nuovo territorio nelle proprie pratiche gestionali, al fine di perseguire la tutela e la valorizzazione naturalistica e paesaggistica che rappresentano i principali obiettivi della propria azione.