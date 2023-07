Al pronto soccorso del Parini tempi medi di attesa circa quattro ore

A maggio 2023 l’attesa era di 239,7 minuti (3,995 ore), mentre a giugno risulta di 238,5 (3,975), e il il Direttore Generale USL, Massimo Uberti, commenta: “I dati dei due mesi si discostano di poco, ma quelli di giugno hanno un valore significativo in particolar modo se si considera che riguardano già il periodo estivo e turistico e che il numero di accessi è aumentato, come anche il numero di codici di gravità: a maggio 2.893 accessi con 41 codici rossi e 334 gialli, a giugno 3.109 accessi con 53 codici rossi e 373 gialli”. Se sono aumentati i flussi è evidente che il personale ha snellito le procedure visto che i tempi di attesa sono pressoché invariati anche se una nota dell’Usl spiega che continua il trend in miglioramento dei tempi registrati al Pronto Soccorso dell’Ospedale Parinidi Aosta. Gli ultimi dati, relativi al mese di giugno, mostrano che la riduzione progressiva del tempo medio di attesa.

“Come già si è visto da un confronto con il periodo dei primi tre mesi dell’anno (la media di boarding era di 280,9 minuti), gli indicatori mostrano un miglioramento – spiega Uberti -. E questo nonostante il trasferimento temporaneo del Pronto Soccorso e del reparto di OBI-Medicina d’Urgenza per il rifacimento dei pavimenti e nonostante la stagione turistica. Naturalmente ci sono e ci saranno ancora momenti critici, ma l’apertura della Admission room e il grande lavoro organizzativo fatto a tutti sta producendo degli indubbi risultati positivi”.

“I dati confermano la riduzione dei tempi di attesa - evidenzia l’Assessore Carlo Marzi - e confortano rispetto alla validità delle misure adottate per migliorare la situazione. E' una situazione in continua evoluzione, in quanto i tempi di boarding dipendono da molteplici fattori tra cui la complessità dei casi trattati, l'afflusso di pazienti, la disponibilità di letti in reparto e le risorse ospedaliere complessive. L’impegno organizzativo profuso e la collaborazione di tutti i professionisti e gli operatori rappresentano la migliore risposta che tutti insieme cerchiamo di dare, per affrontare al meglio le situazioni di difficoltà che si presentano quotidianamente".

Il 26 Aprile 2023 è stata aperta una speciale area di ricovero, chiamata “Admission Room”, dotata di 8 posti letto di degenza temporanea multidisciplinare, con un infermiere e un OSS per turno, dove i pazienti che hanno terminato il percorso in Pronto Soccorso e sono in boarding vengono ospitati in attesa di un posto letto nel reparto di degenza ordinaria di competenza.

“Stiamo organizzando per aumentare a 12 i posti letto in Admission room. Questa degenza temporanea ad elevato turnover ci aiuta a mettere a disposizione tutte le possibilità terapeutiche dell’area d’emergenza, graduate in base alle reali condizioni del paziente, riducendo l’attesa e aumentando l’appropriatezza e la sostenibilità delle cure” sottolinea Stefano Podio, Direttore della Struttura Complessa di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza ed Emergenza territoriale. “Si tratta – prosegue Podio - di un progetto sfidante che vuole migliorare la risposta assistenziale, grazie a un notevole sforzo organizzativo che, per il suo successo, si basa sulla collaborazione di tutto il personale medico e infermieristico”.