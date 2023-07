Giunta stanzia due mln euro per messa in sicurezza strada regionale del Lys

I lavori prevedono la realizzazione di opere di protezione passiva che consistono in rilevati paramassi, a difesa della S.R. 44 in Loc. Steischlag in Comune di Gressoney-Saint- Jean (Piana di Dresal), per un importo complessivo di spesa pari a euro 2.081.017,79.

“Si tratta – precisa l’Assessore Davide Sapinet - di un importante traguardo per la sicurezza dell’accesso alla testata della Valle del Lys, dopo gli eventi di crollo che hanno interessato più volte la strada regionale negli anni passati. Quest’opera va ad aggiungersi alle altre in corso di realizzazione a Gressoney-La-Trinitè (Loc. Tache) ed in fase avanzata di progettazione in Comune di Lillianes (Pic de Molère)”.

“Le opere previste rappresentano una risposta concreta alla necessità di intervenire alla mitigazione del rischio di caduta massi che interessa quella zona da anni. Il primo distacco infatti si è verificato nel 2013, quindi oggi come Amministrazione Comunale siamo soddisfatti per le opere che verranno eseguite, risultato di buona sinergia tra Amministrazione comunale e regionale” commenta il sindaco di Gressoney-Saint-Jean Mattia Alliod.

L’intero importo dell’opera sarà finanziato con risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.