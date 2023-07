GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

Il Governo regionale ha approvato le determinazioni in merito alla stesura del Piano pluriennale, per il periodo 2024-2026, per la definizione delle nuove linee di indirizzo e degli obiettivi che dovranno essere perseguiti in Valle d’Aosta per la realizzazione dell’agenda digitale, in linea con le strategie europea e nazionale e secondo le priorità strategiche definite dal programma di legislatura. L’importo complessivo è di 127.032,50 euro, da suddividersi equamente per il 2023 e 2024.

È stato approvato il finanziamento sul Programma FESR 2021-2027 del progetto complesso “Datacenter unico regionale - resilienza cyber” e dei sotto progetti “Datacenter unico regionale – infrastruttura VDI (virtual desktop infrastructure)” e “Datacenter unico regionale – potenziamento sistemi di cyber sicurezza perimetrale del datacenter”, riguardanti la mitigazione del rischio cyber delle infrastrutture, accrescendo il livello di cybersicurezza del datacenter unico regionale, in linea con la strategia nazionale. L’importo complessivo del finanziamento è di 2.400.000 euro.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

La Giunta regionale ha approvato la partecipazione della Valle d’Aosta al 33o Salone internazionale del libro di montagna, che si svolgerà a Passy, in Francia, dall’11 al 13 agosto 2023. La partecipazione al Salone costituisce un’occasione per la promozione dell’identità e della cultura valdostane, che consente di dare ampia visibilità alle iniziative culturali ed editoriali della Valle d’Aosta, anche attraverso la vendita di pubblicazioni edite dall’Assessorato e di cataloghi realizzati in occasione delle esposizioni d’arte curate dalla Struttura attività espositive e promozione identità culturale.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

Sono stati approvati i progetti definitivo ed esecutivo dei lavori di mitigazione del rischio di caduta massi a monte della S.R. n. 44 della Valle di Gressoney, in località Steischlag, nel Comune di Gressoney-Saint-Jean. Nello specifico, sarà realizzato un rilevato paramassi per un importo complessivo di spesa pari a 2.081.017,79 euro.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stata avviata l’istruttoria pubblica di co-progettazione ai fini dell’individuazione di un soggetto del Terzo settore in qualità di partner per la progettazione e la gestione di un progetto finalizzato a promuovere sul territorio regionale interventi in favore di soggetti in condizione di povertà estrema e di marginalità. Il progetto si sviluppa in continuità con le azioni già avviate nel triennio 2021-2023 e coerentemente agli obiettivi del Piano regionale per gli interventi e i servizi a contrasto della povertà 2023-2025. La spesa complessiva ammonta a 231.263,37 euro.

È stata approvata la programmazione dei progetti per la diffusione dei servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e in lingua dei segni italiana tattile (LIST) e di sottotitolazione, nonché per favorire l’uso di tecnologie innovative finalizzate all’abbattimento delle barriere alla comunicazione a valere sul Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia.

Sono stati approvati gli schemi di Convenzione tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e i Comuni di Montjovet e di Quart per le progettualità PNRR a valere sulla Linea d’investimento 1.3.1 di housing temporaneo denominato “Abitare il cambiamento”. I Comuni interessati, in qualità di partner progettuali della Regione, si impegnano a mettere a disposizione un’immobile ciascuno di proprietà, da destinare ad avviare percorsi di reinserimento sociale e lavorativo delle persone in condizione di marginalità e a rischio di esclusione sociale. La spesa complessiva per il triennio 2023-2025 è di 500 mila euro.

Approvato l’avvio dell’istruttoria pubblica di co-progettazione ai fini dell’individuazione di un soggetto del Terzo settore per la gestione in partnership degli interventi a favore dei Care Leavers valdostani, per il potenziamento dei servizi in favore dei neomaggiorenni in uscita da un percorso di presa in carico a seguito dell'allontanamento dalla famiglia di origine. L’importo complessivo dell’istruttoria di co-progettazione è pari a euro 180.000, per il periodo dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2026.