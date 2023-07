Almanach de mardi 18 juillet saint Frédéric

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO

Martedì 18 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Mercoledì 19 luglio

Roma - mattino

Riunione del Consiglio affari giuridici della CEI

Mercoledì 19 e giovedì 20 luglio

Roma - Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Venerdì 21 luglio

Casa parrocchiale di Champorcher - ore 14.30

Incontro con i Parroci don Reboulaz e don Quattrone

Martedì 25 luglio

Perloz, La Tour d’Héréraz - ore 10.30

S. Messa nel ricordo di Gino Pistoni

Giovedì 27 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 28 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Domenica 30 luglio

Cattedrale - ore 10.30

S. Cresime degli adulti

Lunedì 31 luglio

Gignod, Cascina San Giuseppe

S. Messa per l’inizio del Capitolo della Congregazione

LE MESSAGER RICORDA saint Frédéric

La Chiesa celebra San Federico di Utrecht Vescovo

Eletto vescovo di Utrecht tra l’825 e l’828, Federico combatte il paganesimo e l’usanza dei matrimoni incestuosi. Ricordato come evangelizzatore della Frisia e portato a esempio come studioso delle Sacre Scritture, viene assassinato in un complotto mai chiarito nell’838.

Il sole sorge alle ore 5,56 e tramonta alle ore 21,16.

“È “incontro, riflessione, azione”, ma la politica è anche dialogo, “dialogo rispettoso”, e non "negoziati ostili" tra partiti, scontro "violento” come spesso accade nei dibattiti e tantomeno "ideologia". (Papa Francesco)