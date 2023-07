LA VIGNETTA DELLA SETTIMANA: SONO SEMPRE STATO UN TESTA CALDA

Molti anni fa, in una estate simile a quella che stiamo vivendo oggi, il consiglio del Governo fu di andare e stare al Supermercato dove la temperatura media era adatta all’allevamento dei pinguini.

Non uscirono indagini epidemiologiche su quanti morirono di polmonite o furono colpiti dalla paralisi facciale a frigore ma con assoluta certezza posso dirvi che, quando una mia zia si portò il sacco a pelo per dormire in un Supermercato aperto h24, fu cacciata in malo modo e fu chiaro che come rimedio, quello dei Supermercati non era quello ideale.

Io ve ne propongo un’altro, che potete vedere nell’allegata fotografia. La temperatura dell’acqua la decidete voli (io uso da 2 a 4 cubetti di ghiaccio per litro). La testa è la parte pìù calda del corpo. Raffreddando lei sentirete lo stesso effetto in tutto il corpo.

Fatemi sapere come vi siete trovati.