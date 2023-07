de dalla Commissione per secondo assestamento di bilancio della Regione

La seconda Commissione "Affari generali", nella riunione di oggi lunedì 17 luglio 2023, ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione del gruppo Lega VdA, sul secondo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione della Regione per il 2023 e variazione al bilancio di previsione 2023-2025.

Il disegno di legge, depositato dalla Giunta il 28 giugno scorso, si compone di 91 articoli: ammontano a 145,5 milioni di euro le risorse disponibili, di cui 70 milioni provenienti dall'avanzo di amministrazione non utilizzato nel primo assestamento approvato a maggio, cui si aggiungono 28 milioni derivanti da maggiori introiti per l'IVA e 47,5 milioni dalla distribuzione degli utili della CVA Spa.

La seconda Commissione ha anche espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione del gruppo Lega VdA, sul disegno di legge che contiene disposizioni urgenti per il reclutamento di personale per il rafforzamento amministrativo delle istituzioni scolastiche regionali per l'attuazione del PNRR e per il reclutamento di personale a tempo determinato. Il Presidente della Commissione, Antonino Malacrinò, è stato nominato relatore dell'iniziativa.

Il testo, che si

compone di tre articoli, è stato depositato dalla Giunta il 6 luglio e prevede l’assunzione a tempo determinato di 15 unità di personale, appartenente alle categorie D e C2, da assegnare alle istituzioni scolastiche.

«I due provvedimenti saranno portati all'attenzione del prossimo Consiglio - specifica il Presidente della Commissione, Antonino Malacrinò (FP-PD) - già programmato da martedì 25 a giovedì 27 luglio.»

l gruppo consiliare Lega Vallée d'Aoste si è astenuto su entrambi i disegni di legge approvati nella mattina di oggi, lunedì 17 luglio 2023, dalla seconda Commissione "Affari generali".

Sul secondo provvedimento di assestamento al bilancio regionale per il 2023, i Commissari della Lega VdA, Stefano Aggravi - che è anche relatore di minoranza del disegno di legge -, Dennis Brunod e Raffaella Foudraz (nella foto) lamentano «la mancanza di alcune informazioni promesse da alcuni Assessori nel corso delle audizioni, nonché la tardiva trasmissione nella mattinata di oggi di altre richieste proprio dal nostro gruppo per meglio comprendere le motivazioni alla base di alcuni stanziamenti, anche importanti, a favore di enti partecipati così come su altre voci di spesa consistenti. In sede di esame in Aula, il gruppo si esprimerà sui singoli articoli del provvedimento.»

Sul disegno di legge in materia di reclutamento straordinario di personale per il rafforzamento delle segreterie scolastiche sui progetti PNRR, i Commissari evidenziano che «in virtù della crisi che coinvolge le segreterie delle istituzioni scolastiche, che è stata più volte oggetto di nostre iniziative in Consiglio regionale nonché di attenzione particolare anche e proprio in considerazione delle progettualità legate al PNRR, il provvedimento sembra arrivare tardivamente rispetto alle aspettative delle singoli istituzioni.»

Denis Brunod

«La poca programmazione ovvero la confusione di questa maggioranza - concludono - farà sì che al prossimo Consiglio arriverà una serie di importanti provvedimenti che determineranno un vero e proprio ingorgo nella gestione dei lavori, vanificando non soltanto le modalità di esame di questi, bensì anche il contributo che potrebbe scaturire dal confronto in Aula, limitando così anche le possibilità di miglioramento di molte parti di questi provvedimenti che comportano importanti e onerosi investimenti.»