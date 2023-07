La vice Président Daniela Amato, représentante de Pays d’Aoste Souverain, a été reçu à Genève pour un rendez – vous avec le MCG - Mouvement Citoyens Genevois, représenté par Monsieur François Baertschi, le MCSE – Mouvement Citoyens de Savoie représenté par Monsieur Pierre Biguet et sa femme Colette, le MCVD – Mouvement Citoyens Vaudois.

Le but de cette rencontre a été le débat sur la création d’un organisme à niveau international pour la défense de l’Arc Alpin et des citoyens de la Montagne. On a parlé de l’importance de l’environnement et de la souveraineté des territoires de la Vallée d’Aoste, de la Savoie, de Genève, du canton de Vaud.

Le débat a été étendu même à Nice et au Piémont que dans cette réunion ont été absents.

La prochaine rencontre a été fixée pour le 30 septembre toujours à Genève.