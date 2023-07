Almanach de lundi 17 juillet Bse Charlotte

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO

Lunedì 17 luglio

Aosta, Azienda Cogne Acciai Speciali - ore 16.00

Saluto all’Assemblea Generale di Confindustria Valle d’Aosta

Martedì 18 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Mercoledì 19 luglio

Roma - mattino

Riunione del Consiglio affari giuridici della CEI

Mercoledì 19 e giovedì 20 luglio

Roma - Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Venerdì 21 luglio

Casa parrocchiale di Champorcher - ore 14.30

Incontro con i Parroci don Reboulaz e don Quattrone

Martedì 25 luglio

Perloz, La Tour d’Héréraz - ore 10.30

S. Messa nel ricordo di Gino Pistoni

Giovedì 27 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 28 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Domenica 30 luglio

Cattedrale - ore 10.30

S. Cresime degli adulti

Lunedì 31 luglio

Gignod, Cascina San Giuseppe

S. Messa per l’inizio del Capitolo della Congregazione

LE MESSAGER RICORDA Bse Charlotte

La Chiesa celebra Beate 16 Martiri Carmelitane di Compiègne Vergini

Sono le sedici Carmelitane Scalze del monastero dell'Incarnazione di Compiègne (Francia). Appena la rivoluzione francese degenerò nel terrore, si offrirono a Dio come vittime di espiazione per impetrare pace alla Chiesa e al loro Paese. Arrestate e incatenate il 24 giugno 1794, ebbero la forza di comunicare anche agli altri la loro gioia e la loro fede. Condannate a morte per la loro fedeltà alla Chiesa e alla vita consacrata e per la loro devozione verso i sacri Cuori di Gesù e Maria, furono ghigliottinate a Parigi il 17 luglio 1794, mentre cantavano inni e dopo aver rinnovato i voti nelle mani della priora, Teresa di Sant'Agostino. Furono beatificate da San Pio X il 13 maggio 1906.

Il sole sorge alle ore 5,56 e tramonta alle ore 21,16.

“È “incontro, riflessione, azione”, ma la politica è anche dialogo, “dialogo rispettoso”, e non "negoziati ostili" tra partiti, scontro "violento” come spesso accade nei dibattiti e tantomeno "ideologia". (Papa Francesco)