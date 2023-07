ÉVANGILE DE DIMANCHE: LE PETIT JARDIN DE DIEU AU FOND DU COEUR

L'Évangile de Matthieu que les éminents éxégètes, en particulier Carlo Maria Martini appellent "l'Evangile Ecclésiale", va nous accompagner jusqu'au 33 ème dimanche de cette année liturgique A. Après le long discours de la montagne sur la loi nouvelle ( Mt5-7) et celui de la mission dont les destinataires sont les disciples (Mt10), le troisième discours qui comprend sept paraboles est destiné à tous ceux qui écoutent la Parole de Dieu. Nous pouvons appeller ce discours, "Les effets de la Parole dans nos coeurs". La demande qui nous guide dans cette méditation peut être formulée en ces paroles: Qu'est-ce que nous pouvons faire pour être sauvés? Jésus nous invite au discernement, à la vigilence, à prendre soin de notre jardin intérieur pour que la semence de la Parole y produise beaucoup de fruits.

1. LA SEMENCE DE LA PAROLE.

La première lecture du livre d'Isaïe utilise une analogie de la pluie pour nous montrer que la parole de Dieu est vivante, performative, en tant qu'elle réalise immédiatement ce qu'elle exprime, crée la destinée du coeur qui la reçoit ou la rejette. Rien n'arrête la volonté de Dieu. Comme la pluie qui ne retourne pas au ciel sans féconder la terre, ainsi la Parole de Dieu est créatrice d'événement, de sens et de nouveauté.

Dans L'Évangile, Jésus qui est lui-même Parole performative du Père, compare le Règne de Dieu au semeur qui jette dans le champ sa semence. Le Règne de Dieu se développe au milieux des résistences, au coeur des contradictions et des confusions.

Il y a beaucoup de symboles dans ce discours de Jésus qui mériteraient l'attention comme "la plage", "la mer", "la barque", "la position assise" de Jésus quand il enseigne. Comme le texte est dense, nous avons opté de méditer sur l'acte du semeur. Ce champ unique où se déploie le Règne de Dieu, présente des différentes catégories à savoir, le bord du chemin, le sol caillouteux, la terre des ronces et la terre fertile. Il y a quelque chose qui retient mon attention. Aujourd'hui, dans le contexte de la loi de l'économie où on doit calculer à l'avance le rapport entre la dépense et le gain, on peut accuser le semeur d'avoir gaspillé sa semence, car il la jette sans se préoccuper d'où elle va tomber. Cela montre que nous sommes sur deux formes d'économie diamétralement opposées: l'économie humaine soucieuse d'accumuler des intérêts matériels et l'économie divine qui veut le salut de tous, à condition d'y coopérer. Saint Augustin dit:" Qui t'a créé sans toi, ne te sauvera pas sans toi"(Sermon 169). Ce geste de liberté de magnanimité et de longanimité du semeur montre la surabondance de la générosité du coeur de Dieu qui donne son soleil et qui fait tomber sa pluie aux bons et aux méchants. C'est Dieu lui-même qui opère la séparation du bon grain et de la zizanie, du juste et du méchant au temps que lui-même a fixé. Le temps présent est le "Kairos", le temps de grâce pour décider et adhérer à sa Parole de vie.

2. LE JARDIN DE DIEU AU FOND DU COEUR.

Partant de cette partie de grains qui tombent dans une bonne terre, j'ai intitulé notre méditation, "Le petit jardin de Dieu au fond du coeur".

Le règne de Dieu est caché au très fond de notre coeur, au milieu des des épines, des pierres, et d'aridité de nos extrémités, plus encore de nos extrémismes. Cette parabole comme toutes les autres, est une affaire du coeur. En toute personne dans l'empire de l'intériorité sont présentes toutes ces catégories. Chacun de nous a une partie désertique ou rien ne pousse, une partie caillouteuse qui empêche la germination, une partie de ronces qui étranglent la semence et en empêche la croissance et enfin un petit jardin de Dieu qui ne dépend pas de nous et qui produit beaucoup de fruits. La toute puissance de Dieu n'est pas vaincue par la rébellion humaine. Le peu de grains qui tombe dans ce petit jardin produit cent, soixante, trente pour un, au moment où l'oeuvre de l'homme sans Dieu, produit cent, soixante et trente frustrations pour un problème.

3.HEUREUX CEUX QUI METTENT EN PRATIQUE LA PAROLE.

Il faut distinguer la connaissance de la Parole de Dieu et l'assimilation de cette Parole pour devenir à son tour parole vivante qui oriente, éclaire, console, aime. Le diable connaît mieux que nous la Parole de Dieu pour confondre ses enfants. La lettre de saint Jacques dit: "Mettez en pratique la parole, ne vous contentez pas de l'écouter"(Jc1,22). La Parole de Dieu exige la liberté et la volonté de la mettre en pratique. Jésus, Parole éternelle du Père "est venu chez lui, mais les siens ne l'ont pas accueilli. À tous ceux qui l'ont accueilli, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu"(Jn1,13).

Pour bien entretenir le petit jardin du coeur, Jésus nous invite dans la conclusion (Mt13,51) à comprendre, à bien discerner ce qui appartient au monde et ce qui appartient à Dieu. Il s'agit du bon usage de l'intelligence pour comprendre les situations sociales, politiques, économiques, les événements historiques comme les guerres, calamités naturelles, dans lesquels le Règne de Dieu fait irruption. Entretenir le jardin au fond du coeur implique l'attitude de libération, d'espérance, de vigilence, d'attention et d'attente. La seconde lecture l'exprime bien:"J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous". Le jardin de Dieu au fond du coeur qui donne de bons et abondants fruits est arrosé par l'Esprit Saint, si nous lui donnons accès.

En conclusion, malgré toutes les résistences des forces obscures, nuisibles et acharnées contre la Parole, rien n'empêche l'action de la puissance de Dieu. La parole de Dieu est comme la pluie qui ne retourne pas au ciel sans avoir abreuvé la terre.

4. PRIÈRE.

Accorde-nous Père très bon d'être vigilents à ce temps-ci, marqué par de grandes épreuves, pour que ta parole en nos coeurs ne soit pas vaine.

Oh Jésus miséricorde de Dieu faite chair, en ce temps du relativisme poussé à outrance, où ta Parole de lumière est baffouée, envois-nous ton Esprit afin qu'il lave ce qui est souillé et baigne ce qui est aride en nous.

Que ton petit jardin intérieur au milieu des ronces et des épines ne soit pas pollué par la sécheresse spirituelle du bord du chemin de nos coeurs.

Viege Marie, toi le modèle de ceux qui écoutent la Parole et la mettent en pratique, prie pour nous, Amen!





Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera.