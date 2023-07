Sichiama View-Master, è stato inventato quasi duecento anni fa (1838) da un inglese e serviva, praticamente, a vedere le immagini in modo tridimensionale. Ovviamente oggi non si usa più, ma è ricercatissimo dai collezionisti ed è stato oggetto di una interessante mostra dal titolo “Les Alpes au stéréoscope”. Oggi sembra banale, ma una volta non c’era il 3D e non sempre la gente poteva andare in montagna o in giro per il mondo a scattare fotografie. E così qualcuno fece di questa passione un mestiere favorendo addirittura la nascita di un movimento turistico “lento”. Andare, fotografare eppoi far vedere. Vedere cosa? Seguite questa nuova puntata. Enzo e Claudine sono andati per noi a Sion. Buttate un occhio.





Il s'appelle View-Master, il a été inventé il y a près de deux cents ans (1838) par un Anglais et on l’utilisait pour voir des images en trois dimensions. Il n'est évidemment plus de mode aujourd'hui, mais il est très recherché par les collectionneurs et a fait l'objet d'une intéressante exposition intitulée "Les Alpes au stéréoscope".

Aujourd'hui, cela semble anodin, mais il y a quelques années de cela, la 3D n'existait pas et les gens ne pouvaient pas toujours aller à la montagne ou faire le tour du monde pour prendre des photos.

Et donc quelqu'un a fait de cette passion un métier, favorisant même la naissance d'un mouvement touristique "lent". Aller, photographier puis partager en montrant des images. Mais montrez quoi exactement? Suivez ce nouvel épisode. Enzo et Claudine sont allés à Sion pour nous. Regardez