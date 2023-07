L’Assessorato del Turismo, Sport e Commercio comunica che è attiva sul territorio regionale un’ampia rete partenariale per mettere a sistema, migliorare e ampliare l’offerta turistica regionale per le persone con disabilità motoria, sensoriale o intellettiva, nonché per le loro famiglie e per gli accompagnatori.

L’opportunità per rendere la Valle d’Aosta una destinazione più inclusiva è rappresentata dal progetto “Lo sci per tutte le abilità”, realizzato con fondi regionali e con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito dell’Avviso per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità.

Sono in corso di realizzazione azioni diverse e molteplici: sono stati avviati investimenti per oltre 540.000 euro allo scopo di migliorare l’accessibilità dei comprensori sciistici selezionati quali siti pilota (Pila, Courmayeur, Cervinia, Saint-Barthélemy, Gressoney-Saint-Jean); sono state formate oltre 25 persone, tra pisteurs secouriste e direttori di pista, nella prima edizione di un corso specificatamente dedicato al miglioramento delle relazioni e della presa in carico dei bisogni specifici legati alle diverse disabilità.

È previsto che vengano formate oltre 200 persone in totale, anche maestri di sci e guide alpine, che hanno programmato corsi dedicati alla conoscenza e all’utilizzo di tecniche e ausili per consentire alle persone con disabilità motorie, sensoriali o cognitive la pratica degli sport invernali. Alle attività di formazione prenderanno parte anche operatori delle forze dell’ordine in servizio sulle piste da sci. Il progetto permetterà inoltre di investire oltre 150.000 euro proprio nell’acquisto di tali ausili, da mettere a disposizione dei turisti che ne faranno richiesta. Prima della conclusione del progetto, prevista per il mese di marzo 2024, nei siti pilota verranno organizzate giornate sulla neve e attività sulle pareti di arrampicata coinvolgendo le persone con disabilità sul territorio al fine di far sperimentare e conoscere la nuova offerta turistica.

Una migliore accoglienza viene garantita anche attraverso azioni di rete tra gli operatori impegnati nel settore dell’ospitalità; in questa direzione, con il supporto di ADAVA, è in corso di integrazione la mappatura delle strutture e dei servizi presenti nei comprensori, per un’inclusione che si vuole capillare. Parimenti, la struttura regionale Politiche per l’inclusione lavorativa promuove un approccio attivo all’inclusione raccogliendo la disponibilità delle strutture ad accogliere lavoratori con disabilità in esperienze di tirocinio che sono iniziate in primavera, stanno proseguendo nel periodo estivo e si estenderanno anche alla stagione invernale, coinvolgendo un totale di 11 tirocinanti.

Attraverso un’azione di comunicazione mirata e inclusiva, la Struttura Sviluppo dell’offerta, marketing e promozione turistica e l’Office du tourisme puntano a valorizzare il lavoro svolto e promuovere una Valle d’Aosta che si prepara al meglio ad essere accessibile e accogliente, affinché tutti, indipendentemente dalle loro abilità, possano godere appieno delle sue bellezze e delle attività all’aria aperta.

“Con grande soddisfazione diamo atto del fatto che le attività progettuali proseguono con impegno e sinergia tra le Strutture regionali coinvolte e i soggetti partner – affermano gli Assessori Giulio Grosjacques, Luigi Bertschy e Carlo Marzi. Oltre ad arricchire l’offerta turistica della Valle d’Aosta aprendosi ad un pubblico che non potrà che accogliere con favore questa opportunità, il progetto permetterà una maggiore qualificazione dei professionisti della montagna e degli operatori del turismo a vario titolo coinvolti e, grazie ai tirocini inclusivi, consentirà alle persone con disabilità di sperimentarsi con esperienze lavorative. Le azioni progettuali, concepite a così ampio raggio, sono finalizzate alla promozione di una cultura dell’accoglienza e dell’inclusione delle persone con disabilità che auspichiamo si diffonda sempre più nella nostra Regione”.

Gli assessorati coinvolti sono: Assessorato Turismo, Sport e Commercio, Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile e Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali. Capofila del progetto, avviato a fine 2022, è la Struttura regionale Enti, professioni del turismo e Sport con la partecipazione delle strutture regionali: Sviluppo dell’offerta, marketing e promozione turistica; Politiche per l’inclusione lavorativa; Invalidità civile e interventi per la disabilità e Infrastrutture funiviarie.

Inoltre, fanno parte del progetto ulteriori partner: Associazione Valdostana Maestri di Sci (AVMS); Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM); Associazione Valdostana Impianti a Fune (AVIF) in collaborazione con Associazione Valdostana Enti Gestori Piste Sci di Fondo (AVEF); Associazione degli Albergatori e Imprese Turistiche della Valle d'Aosta (ADAVA); Office régional du Tourisme – Ufficio regionale del Turismo e Coordinamento Disabilità Valle d’Aosta (Co.Di.VdA).