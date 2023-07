Les accords avec la Communauté française de Belgique

Le Conseiller Diego Lucianaz a voulu connaître les initiatives auxquelles la Région a participé en 2022, le programme de 2023, en quoi consiste la réalisation des actions de promotion du tissu économique régionale en Belgique et quel genre d'information est donnée aux entreprises valdôtaines à l'égard des initiatives institutionnelles en Belgique.

L'Assesseur aux affaires européennes, Luciano Caveri, a précisé que «le Cabinet de la Présidence de la Région coordonne la préparation et la gestion des accords de coopération liés aux activités d'importance internationale, tandis que le Bureau de représentation à Bruxelles est chargé de la promotion et du soutien à la réalisation, en Belgique et dans les institutions européennes, d'initiatives de promotion et de développement du tissu économique régional. Grâce à l'accord avec la Communauté française de Belgique - aujourd'hui Fédération Wallonie-Bruxelles -, qui remonte à 1993, des initiatives ont été réalisées au fil des ans dans le domaine de l'enseignement, de la découverte de leur patrimoine culturel respectif et dans le domaine des politiques de la jeunesse, ainsi que dans la collaboration annuelle pour l'organisation de la 'Semaine de la francophonie'. En 2022, la Région a participé activement à deux activités organisées dans le cadre des accords, parmi lesquelles l'attribution de deux bourses d'études pour les étudiants de la Vallée d'Aoste pour des cours de langue et de littérature française dispensé par l'Université Libre de Bruxelles. Pour 2023, le Bureau de Bruxelles n'est actuellement pas au courant d'activités spécifiques mais a confirmé sa disponibilité à collaborer.»

Pour ce qui est des actions de promotion du tissu économique régional en Belgique, l'Assesseur Caveri a rappelé «qu'en 2022, année encore marquée par les dernières restrictions causées par le Covid, le Bureau de Bruxelles a réservé une attention particulière au programme européen EIC (Conseil européen de l'innovation), dans le but d'offrir un soutien conceptuel, économique et commercial aux entreprises technologiques valdôtaines. En 2023, lors de la réouverture définitive des événements au public en présence à Bruxelles, la Région a participé au mois de mars à la 5e édition de l'événement européen sur les Produits de qualité et d'origine, organisé par l'Association des Régions européennes des produits d'origine, qui compte 33 Régions dont la Vallée d'Aoste et visant la défense des intérêts des producteurs et des consommateurs européens, en valorisant la qualité et la production des produits agroalimentaires. Enfin, je tiens à souligner que les initiatives régionales dans le domaine économique et commercial visant le Benelux sont généralement réalisées en collaboration avec le bureau de l'ICE (Institut pour le commerce extérieur) à Bruxelles, en les partageant avec la Chambre valdôtaine.»

Le Conseiller Lucianaz, dans sa réplique, a dit: «Dans la réponse de l'Assesseur il n'y a pas mal de données, il y a plein d'organismes, à partir du Bureau de Bruxelles, on parle de la Chambre, de Europe direct Vallée d'Aoste… Ce n'est pas l'offre qui manque, à mon avis c'est le contenu qui est insuffisant. Je me demande s'il y a une retombée sur le territoire, si les entreprises valdôtaines connaissent ces opportunités, s'il y a eu une évolution après l'événement du mois de mars en terme de contrats de vente pour les producteurs. Je vais encore faire des recherches, mais pour l'instant je dirais qu'il y a plein de choses au four, avec peu de viande et beaucoup de fumée.»