Mobili bagno sospesi: come e perché sceglierli

L'architettura del bagno influenza profondamente la vivibilità dei nostri spazi abitativi. Questo luogo, spesso ristretto, richiede un sottile equilibrio tra il design e la praticità quotidiana; la ricerca di un equilibrio delicato tra scelta estetica e funzionalità.

Il bagno, sebbene sia tra gli spazi più intimi e raccolti delle nostre dimore, è una zona sottoposta a un uso intensivo e quotidiano. Questa dualità di volume ridotto e frequenza d'uso rappresenta una vera e propria sfida.

In quest'ambito, le attuali tendenze del design degli interni offrono diverse soluzioni sofisticate. Tra queste, spicca la crescente preferenza per i mobili da bagno sospesi. I benefici distintivi proposti da questo stile d'arredo lo rendono una scelta ideale per molti bagni.

Come sono fatti i mobili sospesi

Come implicito nel loro nome, i mobili da bagno sospesi in un certo senso “fluttuano”, come se fossero “in bilico”, senza alcun contatto con il suolo. La distanza che li separa dal pavimento può variare, influenzata dal design e dalle specifiche del modello scelto.

Il montaggio di questi pezzi di arredo richiede un ancoraggio diretto alle pareti, eseguito impiegando robuste staffe metalliche e una serie di tasselli selezionati allo scopo. Questo processo implica l'esigenza di una parete di adeguata consistenza e spessore, capace di sostenere con fermezza il peso del mobile e del suo contenuto, evitando possibili danni strutturali.

Anche a livello estetico, i mobili da bagno sospesi sono la scelta ideale per accentuare un arredo dal sapore moderno e minimale e si rivelano degli elementi di assoluto valore per bagni dallo stile definito: siti come Iperceramica propongono un’ampia scelta di mobili bagno design , capaci di unire praticità ed armonia.

Benché la loro peculiarità sia la sospensione, questi arredi non compromettono l'accessibilità né la capacità, mantenendo intatta la funzionalità imprescindibile all’interno di un bagno, senza rinunciare a ospitare gli oggetti più utilizzati ogni giorno.

Tra praticità ed estetica: i vantaggi dell’arredo sospeso

Un mobile da bagno sospeso ha tanti vantaggi, tra cui la funzionalità. Uno dei pro è che, essendo 'sospeso', diventa più facile dare una pulita al pavimento. Passare l'aspirapolvere o la scopa sotto al mobile, è un’operazione molto più comoda, e permette di evitare l'accumulo di polvere e sporco in posti solitamente difficili da raggiungere.

Un altro vantaggio è che non avendo punti di contatto con il pavimento, questo rimane protetto: non ci sono rischi di graffi o danni causati da possibili spostamenti del mobile. In più, si riesce a pulire tutte le piastrelle in modo uniforme, così da impedire la formazione di possibili aloni dovuti a una esposizione alla luce diversa di punto in punto.

Come scegliere i mobili sospesi per il proprio bagno

La decisione di optare per un mobile da bagno sospeso richiede un'attenta considerazione delle caratteristiche del bagno. Questo tipo di arredi non solo si integrano perfettamente in ambienti dal design moderno ed essenziale, ma sono anche una fantastica soluzione per spazi più limitati. Il vantaggio di una porzione libera sotto il lavabo è incalcolabile: attenua l'aspetto pesante dell'arredo, conferendo all'ambiente un'atmosfera più leggera e spaziosa.





Oltre alla praticità, è importante valutare anche l'aspetto estetico: un mobile sospeso dovrebbe fondersi armoniosamente con i pavimenti e i rivestimenti, contribuendo a delineare l'estetica generale dello spazio.





Fortunatamente, in questa prospettiva, le scelte non sono certamente limitate: esiste un'ampia varietà di mobili con lineamenti di design e decorazioni di ogni genere, che, pur aderendo a un approccio fondamentalmente moderno, non rinunciano a un saporito pizzico di classicità.





L'appeal dei mobili 'sospesi' risiede nella loro capacità di creare un senso di continuità, offrendo le stesse tonalità di colore e pattern decorativi sia sul mobile su cui è montato il lavabo che sui vari elementi pensili. Per questo motivo, è fondamentale curare con attenzione gli abbinamenti, creando un contrasto tra i colori - preferibile rispetto al monotono 'tono su tono' - che valorizzi sia i rivestimenti che gli arredi.