Almanach de vendredi 14 juillet saint Camille de Lellis

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO

Venerdì 14 luglio

Casa parrocchiale di La Thuile - ore 10.00

Incontro con i Parroci padre Colombo, don Mrowczynski, don Granelli e don Mateias

Domenica 16 luglio

Quart, Monastero Mater Misericordiæ - ore 17.30

S. Messa nella solennità della B. V. Maria del Monte Carmelo

Lunedì 17 luglio

Aosta, Azienda Cogne Acciai Speciali - ore 16.00

Saluto all’Assemblea Generale di Confindustria Valle d’Aosta

Martedì 18 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Mercoledì 19 luglio

Roma - mattino

Riunione del Consiglio affari giuridici della CEI

Mercoledì 19 e giovedì 20 luglio

Roma - Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Venerdì 21 luglio

Casa parrocchiale di Champorcher - ore 14.30

Incontro con i Parroci don Reboulaz e don Quattrone

Martedì 25 luglio

Perloz, La Tour d’Héréraz - ore 10.30

S. Messa nel ricordo di Gino Pistoni

Giovedì 27 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 28 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Domenica 30 luglio

Cattedrale - ore 10.30

S. Cresime degli adulti

Lunedì 31 luglio

Gignod, Cascina San Giuseppe

S. Messa per l’inizio del Capitolo della Congregazione

LE MESSAGER RICORDA saint Camille de Lellis

La Chiesa celebra San Camillo de Lellis Sacerdote

Di nobile famiglia, nato a Bucchianico, nelle vicinanze di Chieti, il 25 maggio 1550, Camillo de Lellis fu soldato di ventura. Persi i suoi averi al gioco, si mise al servizio dei Cappuccini di Manfredonia. Convertitosi ed entrato nell'Ordine, per curare una piaga riapertasi tornò a Roma nell'ospedale di San Giacomo degli Incurabili, dove si dedicò soprattutto ai malati. Si consacrò a Cristo Crocifisso, riprese gli studi al Collegio Romano e, divenuto sacerdote nel 1584, fondò la «Compagnia dei ministri degli infermi». L'ordine dei Camilliani si distinse da altri per lo spirito della sua opera legata alla carità misericordiosa e per l'abito caratterizzato dalla croce rossa di stoffa sul petto. De Lellis pose attenzione unicamente ai malati, ponendo le basi per la figura dell'infermiere e del cappellano quali li vediamo oggi. Morì a Roma il 14 luglio 1614 e venne canonizzato nel 1746.

Il sole sorge alle ore 5,50 e tramonta alle ore 21,21.

“È “incontro, riflessione, azione”, ma la politica è anche dialogo, “dialogo rispettoso”, e non "negoziati ostili" tra partiti, scontro "violento” come spesso accade nei dibattiti e tantomeno "ideologia". (Papa Francesco)