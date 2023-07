Oggetto: soldati al confine

La Pro loco di Valgrisenche, in collaborazione con il locale Gruppo Alpini e con il patrocinio del Comune, organizza alle ore 20.30 di sabato 15 luglio 2023, presso il salone polivalente del Vieux Quartier, in località Capoluogo, una nuova serata con l’illustre storico valdostano Alessandro Celi, dal titolo “Soldati al confine-storie di caserme e sentieri militari in Valgrisenche”, di cui alleghiamo la locandina.

La presentazione è frutto di un progetto di valorizzazione della fitta rete sentieristica e di fortificazioni che saranno inseriti e sviluppati in un progetto col fine di valorizzare la ricchezza e potenzialità della comunità locale, valdostana e transfrontaliera.

C’è infatti in accordo con il comune francese Sainte-Foy Tarentaise la volontà di recuperare le costruzioni del Col du Mont e promuovere gli itinerari escursionistici che sono nati con una impronta militare. Durante la serata verranno identificati gli ex avamposti militari, la storia di alcuni sentieri come quello dell’Arp Vieille o quello di accesso al Rifugio degli Angeli al Morion per percorrere la storia e il significato di questo indiscutibile patrimonio.





Per ulteriori informazioni consultare il sito www.prolocovalgrisenche.com oppure i social Facebook (Visit Valgrisenche) e Instagram (visit_valgrisenche).