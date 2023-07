Aosta: Maggioranza comunale censura Lega VdA

"Come maggioranza consiliare del Comune di Aosta non condividiamo i toni populisti e degradanti adottati dalla Lega nei confronti dell’Amministrazione comunale, in riferimento al PUMS, il documento di programmazione sulla mobilità sostenibile". La presa di posizione è espressa in una nota a firma del capigruppo del Conisglio comunale di Aosta Fabio Protasoni (PCP Aosta), Pietro Varisella (Alliance Valdôtaine) Laurent Dunoyer "Union Valdôtaine".

"Non possiamo esimerci . ribadiscono nella nota - dall’esprimere tutta la nostra contrarietà rispetto alle modalità scorrette con cui questo partito ha deciso di affrontare il tema in questione".

È successo, infatti, che dopo l’audizione nelle 3° e 4° Commissioni Permanenti Regionali del Sindaco Nuti e degli Assessori Sartore e Cometto, in cui si sono rievidenziati i punti salienti e i dati di riferimento già illustrati in precedenza nelle sedi istituzionali e pubbliche, la Lega "abbia reagito con improperi e demagogie, mettendo in bocca al Sindaco cose mai dette".

I tre capigruppo si chiedono: "Come si può titolare la propria comunicazione politica 'Nuti conferma: metteremo le mani nelle tasche dei cittadini aostani” dopo che in Consiglio Comunale il Sindaco ha affermato l'esatto contrario? Dopo che Commissioni, Consiglio Comunale, audizioni, iniziative pubbliche, studi e dati hanno certificato quale è la situazione di partenza e come l’amministrazione intende farvi fronte? Senza aumentare le tariffe. È questa l’idea della politica della Lega? Vale tutto? Anche mentire sapendo di mentire? Raccontare falsità per tentare di raccogliere il consenso si un elettorato disinformato?".

E dopo le domande la presa di posizione: "Noi rigettiamo con fermezza questa concezione della politica che, peraltro, ci sembra non essere nemmeno tutta farina del sacco dei Consiglieri comunali, a giudicare dal tenore degli interventi svolti in sede istituzionale. Riconosciamo, ovviamente, che nel dibattito politico si possano avere pareri discordanti. Si possono ignorare volutamente i cambiamenti climatici; la necessità di alleggerire il traffico privato e l’uso non sempre indispensabile dell’automobile; si può pensare che pedoni e ciclisti siano una categoria subordinata o che la richiesta del mercato turistico non sia, anche per Aosta, vivibilità, bellezza, agibilità".

Ma se, per calcolo politico, si decide "di affibbiare alla Giunta di Aosta affermazioni che non ha espresso, mistificando la realtà, si supera il limite e ci si deve anche assumere fino in fondo la responsabilità di ciò che si dice e la credibilità che ne deriva" precisano i consiglieri che concludono: "Alla fine, rimane lo sconcerto per l’inconsistenza delle proposte pervenute (non fare niente…) e l’inutilità di una campagna fatta di insulti e allusioni che non ha alcun rapporto con il bene della città".