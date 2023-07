Incidente a Isola Gran Sasso, fuoristrada in burrone: morto direttore Poliservice

(Adnkronos) - Incidente stradale mortale in località Pretara a Isola del Gran Sasso (Teramo). A perdere la vita il direttore dell’azienda Poliservice, società di igiene ambientale della Val Vibrata, Gabriele Ceci. L'uomo, 53 anni, stava effettuando un controllo alle sorgenti del Ruzzo.

Stando ai primi rilievi, il mezzo fuoristrada in dotazione alla Ruzzo Reti, con diverse persone a bordo, è finito in un burrone e si è schiantato contro un albero. La vittima, originaria di Colonnella, abitava a Tortoreto (Teramo): sarebbe rimasta intrappolata nelle lamiere. Per gli altri ferite non gravi.

“Ho appreso la notizia del drammatico incidente stradale che è costato la vita al direttore generale della Poliservice, Gabriele Ceci, mentre effettuava una visita istituzionale alle sorgenti del Ruzzo. Alla famiglia porgo le più sentite condoglianze a nome personale e dell’intera giunta regionale”: così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Sul posto i carabinieri e i forestali e vigili del fuoco, oltre ai sanitari del 118.