Comunità energetiche a misura di Valle d’Aosta

Il Gruppo CVA mette a disposizione del territorio valdostano le proprie competenze per favorire lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili (CER).

In attuazione del Protocollo d’Intesa siglato con l’Assessorato allo sviluppo economico, formazione e lavoro, l’azienda avvia in questi giorni il proprio servizio di consulenza finalizzato a sostenere la progettazione delle CER sul territorio regionale.