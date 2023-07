Sei serate per la rassegna “Les Jeudis d’été”

Riparte Les Jeudis d’été, la serie di appuntamenti musicali organizzati dal Conservatoire de la Vallée d’Aoste. Dopo il successo dell’ormai tradizionale rassegna primaverile, l’Istituto riproporrà per la quarta volta la versione estiva.



Sei le serate in programma dal 20 luglio al 31 agosto. Il primo giovedì è dedicato a “Il pianoforte a 4 mani nell’800” con l’esibizione di Roberta Menegotto e Viviana Zanardo, a fine agosto invece finale dedicato alle “Nuove musiche per fisarmonica”, a cura di Ezio Ghibaudo, Matteo Cavallero, Edoardo Milleret e Gabriele Viada. In mezzo altri quattro appuntamenti: il 27 luglio (Concerto per la pace tra i popoli), il 3 agosto (Viaggio vocale nel Novecento, dall’opera al musical), il 10 agosto (Atelier de Cuivres du Conservatoire & BB Brass Ensemble) e il 24 agosto (The Wave).

Gli eventi si svolgeranno all’Auditorium del Conservatoire de la Vallée d’Aoste con inizio alle 20.30. Ingresso libero fino a esaurimento posti.