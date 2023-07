Donazione del sangue, emozioni contrastanti e motivazioni che spingono all'altruismo: il sondaggio di Serenis

Secondo il sondaggio, nel 17% dei casi prevalevano ansia, agitazione e paura, ma gratitudine, orgoglio e felicità risultavano prevalenti al termine del prelievo. Infatti, secondo Serenis e Fondazione Telethon, compiere un atto di altruismo giova non solo al prossimo, ma anche a se stessi. Donare il sangue rientra tra i gesti altruistici che salvano la vita di molte persone in Italia, ma i giovani sono meno inclini a intraprendere questa pratica.

Motivazioni e paure: cosa spinge le persone a donare e quali sono le principali freni?

Il sondaggio ha indagato sulle motivazioni che spingono le persone a donare il sangue e sulle paure che le frenano. Dei partecipanti al sondaggio, il 59% aveva donato il sangue. Tra questi, il 22,9% si sottoponeva al prelievo per ricevere analisi gratuite periodiche e solo l'8,5% lo faceva come parte di un'associazione.

Il 14,9% dei donatori ha smesso per vari motivi, tra cui malessere durante o dopo il prelievo e requisiti specifici come il peso minimo di 50 kg, pressione bassa o malattie pregresse. Il 40,8% degli intervistati che non ha mai donato il sangue teme l'ago o non ha abbastanza informazioni al riguardo.

Emozioni contrastanti: ansia e gratitudine si scontrano nella donazione del sangue

Il sondaggio ha rivelato che nel 17% dei casi erano presenti emozioni negative come ansia, timore, agitazione, paura al momento della donazione. Tuttavia, nel resto dei casi prevalevano emozioni positive come altruismo, benessere, felicità, generosità, gratitudine, orgoglio e soddisfazione, soprattutto al termine del prelievo.

La psicoterapeuta cognitivo-comportamentale Martina Migliore di Serenis, esperta di Superhero Therapy, afferma che l'aiutare gli altri può essere motivato da vari fattori, tra cui lo spirito di solidarietà, la compassione, ma anche motivazioni più personali come occupare il tempo, ridurre il senso di colpa o ricevere gratificazioni. Infine, aggiunge: “Per esempio, una persona può scegliere di donare il sangue perché ritiene che sia un dovere, avendone la possibilità, ma forse nel suo processo decisionale influisce anche il vantaggio di controllarsi periodicamente, grazie alle analisi regolari e gratuite. Questo ovviamente non toglie il valore del gesto, né rende la persona meno “altruista”, anzi, sapere che fare del bene può giovare anche a noi stessi può essere un motivo ulteriore per impegnarsi nel volontariato o nella beneficenza”.