La commemorazione di Igino Bajocco ha aperto i lavori del Consiglio Valle

Le Comunicazioni del Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin



Scomparsa Igino Bajocco

In apertura di questo Consiglio, desidero esprimere il nostro cordoglio per la scomparsa di Igino Bajocco, Consigliere regionale per tre Legislature dal 1978 al 1993.

Eletto nelle file del PCI - poi Gauche Valdôtaine Partito Democratico della Sinistra di cui era stato Capogruppo - Bajocco era uomo di ideali che amava il confronto e che intendeva la politica come servizio alla comunità. Alla famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze.

Chiedo ai colleghi se vogliono intervenire.

Propongo di osservare un minuto di silenzio in suo ricordo.

Deposito atti

Il 6 luglio, la Giunta ha depositato due disegni di legge: il primo contiene disposizioni in materia di gestione e funzionamento dell’ente gestore del Parco naturale Mont Avic - assegnato alle Commissioni seconda e terza; il secondo detta disposizioni urgenti per il reclutamento di personale per il rafforzamento amministrativo delle istituzioni scolastiche - assegnato alla seconda Commissione.

Il 5 luglio, il gruppo Forza Italia ha depositato una proposta di legge in materia di interventi a sostegno delle famiglie residenti in Valle d'Aosta a ristoro dei costi per i consumi di energia elettrica. L'atto è stato assegnato alla quarta Commissione per competenza e alla seconda per la compatibilità finanziaria.

Il 28 giugno, la Giunta ha presentato il secondo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione della Regione per il 2023 e variazione al bilancio di previsione per il triennio 2023-2025. L'atto è stato assegnato alla seconda Commissione.

Le 27 juin, le Gouvernement régional a présenté un projet de loi portant dispositions pour la célébration du quatre-vingtième anniversaire de la Résistance, de la Libération et de l’Autonomie. L'acte a été attribué à la première et à la cinquième Commission.

Conferenza dei Capigruppo

La Conferenza dei Capigruppo, riunita ieri, ha convenuto di discutere congiuntamente i seguenti punti: n. 25 e 27 (chiamate pubbliche) e n. 51, 56, 57 (Isiltip Verrès).

Solidarietà Emilia-Romagna

Con una deliberazione adottata il 27 giugno, l'Ufficio di Presidenza, di concerto con la Conferenza dei Capigruppo, ha destinato 47mila euro a favore del conto solidarietà "Il sistema Valle d'Aosta per l'Emilia Romagna", promosso sinergicamente tra Regione, Consiglio Valle, Consiglio permanente degli enti locali, Camera valdostana delle imprese e delle professioni e associazioni di categoria per finanziare progetti di aiuto e di sostegno alla ripresa della regione alluvionata.

La somma deriva dalle autoriduzioni delle indennità di carica e di funzione dei Consiglieri regionali oltre che dalla rinuncia ai contributi da parte di gruppi consiliari, accantonata nel primo semestre 2023.

Assemblée de Corse

La 4 juillet dernier, à l'invitation de M.me Maupertuis que je remercie, j'ai eu l'honneur d'assister à la session extraordinaire de l'Assemblée de Corse consacrée au débat sur l'autonomie en vue de la révision constitutionnelle envisagée en France.

La réunion s'est conclue par l'approbation d'une résolution qui pose enfin les bases d'une évolution institutionnelle radicale de l'île. Le texte est le résultat d'un travail approfondi de la Commission spéciale mise en place par l'Assemblée et par laquelle j'avais été auditionné en début d'année. Nous souhaitons que la Corse acquière au plus vite son autonomie qui signifie avant tout plus de responsabilité et de démocratie.

Conferenza dei Presidenti

Infine, vi comunico che domani, alle ore 17, mi assenterò per partecipare da remoto all'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali.