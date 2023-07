Aosta: Nuti dà lezioni di bon ton alla Lega VdA

“Confermo nella maniera più assoluta la veridicità dei dati relativi alla quantità e alla distribuzione dei parcheggi della città di Aosta presentati ieri nel corso della Commissioni ‘Assetto del territorio’ e ‘Sviluppo economico” della Regione”. Gianni Nuti, sindaco di Aosta non ci sta a passare per bugiardo e riconferma in una nota, punto per punto quanto affermato in commissione e contestato dai verdi leghisti.

Nuti precisa ancora: “Tengo inoltre a specificare che, da parte di questa Amministrazione, non vi è alcuna lotta ideologica alle auto, espressione dell’ingegno umano e portatrici di una insostituibile, ad oggi, forma di mobilità: come Istituzione pubblica, tuteliamo gli interessi di tutta la popolazione, nel contempo consideriamo necessario facilitare un graduale processo di cambiamento nei sistemi di mobilità e di trasporto pubblico, proiettandoli verso la modernità e una maggiore sostenibilità ambientale”. In merito all’affermazione sul piacere di andare a piedi Nuti ricorda come “a livello nazionale e regionale, siano previste azioni di sistema – come il Piano Nazionale e Regionale della prevenzione a cui tutti i comuni della regione aderiscono – che valorizzano soluzioni di mobilità dolce quali gli spostamenti a piedi o con mezzi non motorizzati”.

Per il sindaco di Aosta “tali stili di vita garantiscono non solo la riduzione delle emissioni inquinanti e un miglioramento della qualità dell’aria, ma anche benefici per la salute e la vita di relazione di ciascuno di noi”.

E poi l’affondo diplomatico da deciso: “Mi corre infine l’obbligo di ribadire quanto affermato nell’ultima seduta del Consiglio Comunale e confermato nel corso dell’audizione, ovvero che le tariffe della sosta, proposte in un documento programmatorio di lunga prospettiva come il PUMS, non saranno per alcuna ragione oggetto di modifica nel corso della consiliatura retta da questa Amministrazione”.

Gianni Nuti la sua replica con un “spiace rimarcare la mendacità strumentale e propagandistica delle informazioni veicolate dal suddetto comunicato, peraltro già riportate correttamente dagli organi di stampa: un modo di fare politica che non ci appartiene”.