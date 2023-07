Il liutaio valdostano che realizza violini nel Vallese

Partecipa alla Fiera di Sant’Orso. E’ un giovane valdostano. Realizza violini. Ma vive e lavora nel Vallese, in Svizzera. Per l’esattezza a Chermignon, vicino a Sierre. Si chiama Ory Danieli. Claudine e Enzo sono andati a trovarlo per saperne di più. Scoprire come gli è venuta questa passione e.. proporre, nel frattempo, tante altre interessanti curiosità rispetto alla produzione di questi strumenti come un violino, ad esempio, realizzato in noce.

Probabilmente l’unico al mondo. Quindi adesso lo sapete, se volete un violino a km zero (o quasi) Ory è a vostra disposizione. Non c’è bisogno di andare a Cremona. Artigiani giovani, bravi e appassionati ne abbiamo anche qui vicino a noi. Guardate.

Il participe à la Foire de Saint Ours. Il s’agit d’un jeune valdôtain et il construit des violons. Mais il vit et travaille en Valais, en Suisse. Plus précisément à Chermignon, près de Sierre. Il s'appelle Ory Danieli. Claudine et Enzo l’ont rencontré pour en savoir plus. Découvrez comment lui est venue cette passion pendant qu’ils vous proposeront d’autres curiosités intéressantes concernant la fabrication de ces instruments comme, par exemple, un violon en noyer. Probablement le seul au monde.

Alors maintenant vous savez, si vous voulez une lutherie non loin d’ici (ou presque), Ory est à votre disposition. Pas besoin d'aller à Crémone. Nous avons aussi de jeunes artisans qualifiés et passionnés ici près de chez nous. Regardez.