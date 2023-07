Sigarette usa e getta, trovati prodotti irregolari online: salute dei giovani e ambiente a rischio

Le sigarette elettroniche usa e getta, le ultime arrivate del mondo dello svapo, sono sempre più vendute: utilizzabili fino a quando batteria e liquido si esauriscono, dal design moderno, aromatizzate alla frutta e non solo, con nicotina (in sali o sintetica) o senza e dal costo contenuto, sono pericolosamente attraenti per i giovani e – come emerge dall’inchiesta Altroconsumo – un rischio per la salute dei ragazzi e per l’ambiente.

L’Organizzazione ha segnalato tutte le irregolarità emerse su questi prodotti all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al ministero delle Imprese e del Made in Italy, al ministero della Salute e al ministero dell’Ambiente e la Sicurezza Energetica.

Dall’indagine emerge che, su 15 sigarette elettroniche monouso acquistate online e analizzate, si riscontrano molti problemi: dalla mancata autorizzazione alla vendita in Italia, ai livelli di nicotina superiori ai limiti di legge, dall’assenza di controlli sull’età di chi acquista, alle avvertenze sulla salute in etichetta non regolari. Inoltre, in alcuni casi, la normativa ambientale sui rifiuti Raee non viene rispettata.

