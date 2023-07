Il decalogo comportamentale della Croce Rossa per affrontare le ondate di calore

In vista delle prossime ondate di calore, la Croce Rossa Italiana ha lanciato un appello con raccomandazioni e consigli utili in particolare nei confronti degli anziani e dei più fragili . Particolare attenzione, ricorda la Croce Rossa, va data anche a chi vive condizioni di marginalità estrema, come le persone senza dimora che i volontari Cri assistono con le Unità di Strada ma per i quali è necessario anche mettere in campo azioni mirate di accoglienza.