Due alpinisti in difficoltà sulla Cresta de Brouillar - Monte Bianco

Il Soccorso Alpino Valdostano ha effettuato nella serata di oggi un sorvolo in elicottero sulla Cresta del Brouillard (Monte Bianco) in seguito alla segnalazione di mancato rientro di due alpinisti di nazionalità italiana. I due avevano contattato la Centrale Unica del Soccorso nella mattinata di ieri dicendo di essere in difficoltà a quota 4350 mt a causa delle condizioni del terreno.

I due sono stati avvistati e sono stati effettuati due tentativi di recupero, alle ore 12 e alle ore 20 con esito negativo a causa del vento forte in quota. I due alpinisti hanno perciò deciso di fermarsi e di pernottare (condizione possibile viste le temperature non proibitive ed il necessario equipaggiamento). Alle ore 21 di ieri sera hanno riferito alla Centrale Unica del Soccorso di essere in buone condizioni fisiche ed hanno comunicato di voler riprendere la via del rientro.

Nessun altro contatto telefonico è stato possibile. Il sorvolo sulla cresta e lungo la via verso il Monte Bianco ha dato esito negativo.

Si tentano ulteriori contatti via telefono e domattina all'alba sarà effettuato un'ulteriore ricognizione aerea. (fonte cus)