III e IV Commissione: auditi Sindaco e Assessori di Aosta sulle strategie riguardanti la mobilità e i parcheggi

Nella mattina di oggi, martedì 11 luglio 2023, le Commissioni "Assetto del territorio" e "Sviluppo economico" hanno fatto il punto con il Sindaco di Aosta, Gianni Nuti, sulla predisposizione di zone di parcheggio, con annessi collegamenti, adeguate allo sviluppo sostenibile del capoluogo regionale e delle sue potenzialità turistiche. All'audizione erano presenti anche gli Assessori comunali Corrado Cometto - lavori pubblici e gestione del territorio - e Loris Sartore - ambiente, pianificazione territoriale e mobilità.

«È stata una mattinata di confronto molto proficuo - riferiscono i Presidenti delle Commissioni terza e quarta, Albert Chatrian e Roberto Rosaire -: siamo convinti dell'importanza di affrontare tematiche comunali che coinvolgono anche l'ambito regionale in ragione dell'attrattività che esercita la città di Aosta in quanto capoluogo di Regione. La riunione ha permesso ai Consiglieri di avere una visione d'insieme delle strategie che l'Amministrazione comunale di Aosta sta mettendo in atto per migliorare i servizi sia per i cittadini che per i turisti, mettendo in evidenza i punti di forza ma anche quelli di debolezza.»

«Il Sindaco e gli Assessori hanno rappresentato il sistema della sosta nella città di Aosta - proseguono i Presidenti Chatrian e Rosaire -: la dotazione complessiva ammonta a 9278 stalli, di cui 5638 in superficie a sosta libera, 1905 in superficie con sosta a pagamento, 1535 in strutture a pagamento (parcheggi del Parini, via Carrel, Consolata e de la Ville). In prospettiva è previsto l'ampliamento di 450 posti al Parini, 370 stalli con la riapertura del parcheggio di via Liconi, di cui la metà ad uso esclusivo dei residenti del quartiere Cogne, e 440 con il parcheggio della Nuova Università Valdostana. Per quanto riguarda la sosta libera, è in previsione la realizzazione di ulteriori aree a parcheggio con 288 stalli e circa 100 su aree di sosta su strada.»

La terza Commissione ha quindi proceduto alla nomina dei relatori di due progetti di legge: il Consigliere Claudio Restano (Misto) relazionerà sulla sua proposta in materia di Osservatorio regionale sul servizio idrico integrato depositata il 6 giugno; il Consigliere Albert Chatrian è stato nominato relatore del disegno di legge, presentato dalla Giunta il 6 luglio, che detta disposizioni in materia di gestione e funzionamento del Parco naturale del Mont Avic.