Il 21 e 22 ottobre 2023 sfilerà ad Aosta il vessillo degli alpini dedicato ad Ettore Ramires

In occasione del 25° Raduno del 1° Raggruppamento Piemonte, Valle d'Aosta, Francia - che avrà luogo ad Aosta nelle giornate di 21 E 22 ottobre prossimo - la Sezione Valdostana dell'A.N.A. presenterà il nuovo Vessillo sul quale verrà scritto il nome dell'Eroe valdostano, Ettore Ramires.

Lo ha stabilito il Consiglio Direttivo, riunito nei giorni scorsi nella Sede di Villa Brezzi ad Aosta.

Il Presidente Carlo Bionaz spiega: “Per la verità sul nostro Vessillo sono appuntate ben quattro medaglie d'Oro al Valor Militare ma, solo una di queste, ci ricorda un soldato valdostano morto durante la Seconda Guerra Mondiale ed è quella di Ettore Ramires.

Un giovane aostano che nel 1943 fu inviato in Montenegro dove, dopo l'armistizio, partecipò come Partigiano alla Guerra di liberazione in territorio yugoslavo come alpino del 4° Reggimento di compagnia del Battaglione Mameli, della Brigata d'Assalto Italia.

Il 3 dicembre 1944 fu ferito gravemente ma continuò a guidare i suoi soldati contro il nemico con grande coraggio finché non fu colpito al petto da una raffica. Morì in ospedale il giorno successivo”.

“In considerazione del fatto che celebreremo in quei giorni il nostro CENTENARIO DI FONDAZIONE – ha aggiunto Bionaz - abbiamo deciso di onorare la memoria di questo Eroe Valdostano dedicandogli il nostro Vessillo sul quale verrà scritto il suo nome; e confermo come questa grande manifestazione, che richiamerà nella nostra Regione più di quindicimila alpini, si svolgerà nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 ottobre prossimi".