Giunta regionale: comunicato dei provvedimenti

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

In raccordo tra Presidenza della Regione e Assessorato agli Affari europei, Innovazione, PNRR e Politiche nazionali per la montagna, è stata approvata la costituzione, nell’ambito del Presidio territoriale unitario Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, a partire dal 1° settembre 2023 un Ufficio di controllo a supporto delle Amministrazioni locali per gli adempimenti di controllo delle Misure di titolarità del Ministero dell’Interno a valere sulle risorse del PNRR, in raccordo con la Ragioneria territoriale dello Stato competente.

La Giunta ha approvato la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse finanziarie necessarie agli Enti locali per la corresponsione del trattamento economico al personale ausiliario delle Istituzioni scolastiche di base, a tempo indeterminato e a tempo determinato. La delibera ha già ottenuto il parere favorevole del Cpel.

Il governo regionale ha preso in esame la deliberazione relativa all’approvazione della quota per l’alimentazione del Fondo distacchi sindacali. La quota determinata è valida per tutti gli enti del Comparto unico. L’atto sarà sottoposto al parere del Cpel.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

Nel quadro del Decreto ministeriale che ha aperto un avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti, tra i quali anche le Regioni, che intendano rendere disponibili immobili da destinare ad alloggi o residenze universitarie per studenti delle istituzioni della formazione superiore, per la creazione di un elenco nazionale finalizzato all’erogazione di finanziamenti dedicati, la Giunta ha stabilito la disponibilità dell’ex Cral Cogne, edifico di 2mila metri quadrati, di proprietà regionale, già inserito nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari con legge regionale n. 33 del 21 dicembre 2022.

La Giunta ha approvato disposizioni in merito alla 39e edizione della Saison Culturelle. In particolare, è stato definito l’avvio dell’attività programmatoria finalizzata all’organizzazione della sezione Littérature e Cinemà, che con la sezione Spectacle, oggetto di un lotto della gara per l’esternalizzazione di alcuni servizi di gestione tecnico-amministrativa ed artistica del teatro Splendor, completeranno la proposta culturale 2023/2024. La delibera definisce inoltre le risorse per l’eventuale organizzazione di alcune ulteriori proposte artistiche da attuare nei mesi di novembre e dicembre 2023 da organizzare non solo nella sede principale del teatro Splendor, ma anche nelle location di Aymavilles (Auditorium), Courmayeur (Cinema e/o Sport Center), Saint-Vincent (Palais) e Pont-Saint-Martin (Auditorium). Nelle disposizioni vi è inoltre la programmazione teatrale di alcuni spettacoli in lingua francese destinate alle scuole della regione in concomitanza con il periodo dedicato alla Francophonie.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

Il Governo regionale ha dato parere favorevole al progetto di fattibilità tecnica ed economica della proposta d’intesa tra Regione e Comune di Aosta per la realizzazione della nuova sede dell’Institut agricole régional, che dovrà sorgere in via Bich, nel capoluogo regionale.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato approvato il programma del corso di formazione sulle infezioni ospedaliere, inserito nelle progettazioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed elaborato in considerazione delle peculiarità regionali e in ragione dei diversi profili professionali e delle diverse aree di attività sviluppato in modalità blended (modalità mista in ambienti di apprendimenti diversi che includono formazione frontale in aula e apprendimento on line).

La Giunta regionale ha approvato il fabbisogno di professionisti sanitari da formare per l’anno accademico 2023/2024. Con riferimento al fabbisogno formativo prioritario rappresentato dall’Azienda USL della Valle d’Aosta, ha altresì approvato l’istituzione, per il medesimo anno accademico, presso l’Università degli Studi di Torino, di posti nei corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Sono stati concessi mutui a tasso agevolato e in conto capitale a favore di alcune imprese artigiane e industriali, come da legge regionale n. 6 del 2003. L’imposto complessivo è di 330 mila e 244 euro.

È stata concessa alla società Arriva Italia l’autorizzazione per l’esercizio di un servizio occasione di trasporto nel comune di La Thuile per il periodo estivo, con onere a carico del Comune, ad integrazione dei servizi turistici già attivati. La decisione di ampliare l’offerta del servizio di trasporto pubblico, in previsione della notevole affluenza turistica e sulla base degli elevati dati di passaggio delle stagioni precedenti, ha come obiettivo di evitare l’utilizzo del mezzo privato.