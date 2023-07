Giunta regionale: approvato il progetto per la nuova sede dell’Institut Agricole Régional

L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente comunica che la Giunta, nella sua riunione di oggi, lunedì 10 luglio 2023, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di una nuova sede didattica dell’Institut Agricole Régional, in Aosta, che prevede la demolizione dell’attuale palestra La Rochère, in disuso, e la realizzazione di una nuova struttura composta da un piano interrato e tre piani fuori terra.

“La decisione di dare una nuova sede all’Institut Agricole Régional nasce dalla comunione di intenti tra la Presidenza e gli Assessorati all’Istruzione, all’Agricoltura e alle Opere pubbliche che sta ora seguendo gli aspetti progettuali ed economici. L’edificio scolastico – precisa l’Assessore Davide Sapinet - disporrà di 16 aule didattiche ampie e flessibili, spazi per laboratori moderni e funzionali, spazi connettivi accoglienti, spazi per la didattica a gruppi, per lo studio individuale, per la didattica speciale e per il recupero, nonché spazi per uffici e locali accessori atti ad ospitare tutta l’attività didattica dell’Institut Agricole Régional. Resterà nell’attuale sede dell’IAR la parte convittuale che potrà in futuro essere ampliata, offrendo ospitalità ad un maggior numero di ragazzi”.

Contestualmente all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica è stata approvata la proposta d’intesa, ai sensi dell’articolo 29 della Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, per rendere conforme l’intervento rispetto al vigente strumento urbanistico.

L’importo dei lavori è stato stimato in 9 milioni e 200 mila euro.

Con la stessa deliberazione la struttura Edilizia strutture scolastiche dell’Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente è stata autorizzata ad avviare l’affido dei successivi servizi di ingegneria e architettura.