Almanach de mardi 11 juillet saint Benoit, Patron d’Europe

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO

Martedì 11 luglio

Saint-Oyen, Monastero Regina Pacis - ore 11.00

S. Messa per la solennità di San Benedetto abate

Incontro con la Comunità monastica

Mercoledì 12 luglio

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Venerdì 14 luglio

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze





LE MESSAGER RICORDA saint Fabrice

La Chiesa celebra San Benedetto da Norcia Abate, patrono d'Europa

Il pensiero benedettino linfa d’Europa

L’insegnamento di San Benedetto, nato a Norcia intorno al 480 d. C., è una delle più potenti leve, dopo il declino della civiltà romana, per la nascita della cultura europea. E’ la premessa per la diffusione di centri di preghiera e di ospitalità. Non è solo il faro del monachesimo, ma anche una provvidenziale sorgente per poveri e pellegrini. “Dovremmo domandarci”, scrive lo storico Jaque Le Goff, “a quali eccessi si sarebbe spinta la gente del Medioevo, se non si fosse levata questa voce grande e dolce”. Una voce su cui si sofferma, nel II libro dei “Dialoghi”, un biografo d’eccezione: San Gregorio Magno.

Il sole sorge alle ore 5,50 e tramonta alle ore 21,21.

“È “incontro, riflessione, azione”, ma la politica è anche dialogo, “dialogo rispettoso”, e non "negoziati ostili" tra partiti, scontro "violento” come spesso accade nei dibattiti e tantomeno "ideologia". (Papa Francesco)