SKY, BELLISSIMO BORDER COLLIE

Sky non è di certo un cane fortunato, il suo calvario è iniziato che era solo un cucciolo insieme al suo fratellino felicemente adottato da tempo. Abbandonato quando aveva solo 4 mesi ha vissuto per strada elemosinando cibo e coccole da tutti.

Grazie alle volontarie Sky è stato messo in sicurezza. Purtroppo però il tempo è passato e per lui mai una richiesta. Sky ora ha circa tre anni e appartiene alla schiera dei cani invisibili. Lui è un simil Border Collie al momento un po’ in sovrappeso.

Vorrebbe correre e giocare con il mondo ma invece vive in un box e aspetta.Ma qualcuno lo ha notato e fatto salire al rifugio.

Sky è castrato,vaccinato e microchippato. Si affida solo in Lombardia e regioni limitrofe come membro della famiglia.

Per informazioni e adozione inviate gentilmente un WhatsApp di presentazione al 3339521373 oppure 3381658329 o una mail indirizzata a canilisaronno@gmail.com