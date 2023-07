La performance Ligne 13, la Cittadella Movie Night e tanti appuntamenti “ospiti” alla Cittadella dei Giovani

Cinema, arte e performance. È la settimana di Cittadella dei Giovani che, a partire da mercoledì 12 fino a domenica 16 luglio, ospita e organizza eventi tutti i giorni. Gli appuntamenti “clou” della programmazione di Cittadella saranno la restituzione di residenza Ligne 13 e una mostra multimediale, entrambi nati nell’ambito del progetto Jeune création sostenuto da INSOLITI e Fondazione Chanoux che si è articolato durante una residenza di due settimane nella casa alpina di Ollomont e che proseguirà in Cittadella. Ma anche la Cittadella Movie Night con proiezione di un grande classico dell’animazione nel cortile di via Garibaldi, giovedì 13 luglio alle 21. Agli appuntamenti organici si aggiungono anche due ospiti di Cittadella: i concerti di Aosta Classica Workshop e la mostra della rassegna La Clé de l’été.





“Un momento quotidiano, un viaggio in metro fatto e rifatto centinaia di volte, questa volta si trasforma in un viaggio guida spazio-temporale attraverso ricordi, poesie e musica. Traiettoria alla ricerca delle esperienze che mi hanno definita come donna in questo mondo di uomini: momenti di violenza, momenti di euforia, amore, capelli rasati e calzini spaiati infilati in reggiseni adolescenti” così Marta McIlduff presenta una restituzione del lavoro svolto durante la residenza in Ligne 13, un DJ set dell’attrice e performer e di Andrew Nelson, anche lui performer, che si terrà in Cittadella sabato 15 luglio alle 18 in teatro.





Il secondo progetto sviluppato durante la residenza ha coinvolto altri sei artisti europei, Margot lacombe, Zola Mooney, Victoria Tran, Sébastian Bellon, Eleonora Locatelli e Natalia Polvani. Durante questo periodo di elaborazione, i partecipanti si sono cimentati nella realizzazione di diversi tipi di creazioni dalle arti plastiche, digital media, alle audiovisive fino alle ceramiche. Le loro opere saranno esposte in un misto di arte figurativa e multimediale nella mostra che verrà inaugurata venerdì 14 luglio alle 18 e sarà visitabile nella sala expo fino a sabato 15, un’occasione per incontrare gli artisti e riflettere insieme sulle loro pratiche.





Non solo arte, ma anche cinema con l’appuntamento di giovedì 13 luglio: a partire dalle 21 nel cortile della Cittadella ci sarà un grande film di animazione scelto dagli spettatori con la Cittadella Movie Night. In lizza per la proiezione ci sono cinque classici di animazione proposti dai ragazzi di Cittadella Visions: Le follie dell’Imperatore, Il Re Leone, Wall-e, Shrek, e Ratatouille. A decidere quale di queste pellicole verrà proiettata giovedì, saranno tutti i followers di Cittadella che potranno partecipare ad un sondaggio sui social per votare la pellicola preferita. Ma non è finita qui: a seconda del film scelto, sarà lanciata una call to action per vincere i pop corn gratuiti. Ad esempio, nel caso di Shrek, chi si vestirà di verde avrà lo snack in omaggio.





Cittadella ospita





Nello stesso periodo, Cittadella ospita, da sabato 8 luglio fino a domenica 24 settembre, uno dei cinque progetti fotografici della rassegna culturale estiva La Clé de l’été, che si inaugura sabato 8 luglio alle 19. La serata comincia alle 18 (replica alle 20.00) con la performance teatrale itinerante “Rumorosi passaggi” della compagnia Palinodie. Per partecipare a questo evento la prenotazione è obbligatoria mandando una mail a info@laclesurlaporte.it





Ma non è tutto: la Cittadella dei Giovani ospiterà anche due concerti di Aosta Classica Workshop, a partire dall’apertura della rassegna che si terrà mercoledì 12 luglio alle 21 con il Concerto dei Docenti. Domenica 16 luglio, sempre alle 21, la Jazz SFOM Orchestra suonerà insieme all’ospite d’onore di Aosta Classica Workshop: il sassofonista e jazzista Andy Sheppard.