Trovata persona dispersa in Val Veny

Si tratta di un escursionista africano che sta facendo il giro del Monte Bianco, che si era perso nei boschi sopra la Zerotta. Individuato tramite coordinate, le squadre lo hanno cercato nella zona indicata. E' stato dalle squadre dei vvf e sav e lo hanno riportato a valle lungo il bosco impervio calando in sicurezza nel bosco impervio.L'uomo era in buone condizioni ma per sicurezza è stato preso in carico dal personale del 118 che si sono assiurati delle sue condizioni di salute.