II Commissione: parere favorevole sul disegno di legge in materia di enti del comparto unico

La seconda Commissione "Affari generali", nella riunione di oggi lunedì 10 luglio 2023, ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione del gruppo Lega VdA, sul disegno di legge che contiene disposizioni urgenti per l'efficientamento organizzativo degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta (modifiche alla legge regionale n. 22/2010).

Il provvedimento, di cui sono relatori i Consiglieri Antonino Malacrinò (FP-PD) per la maggioranza e Stefano Aggravi (Lega VdA) per la minoranza, è stato depositato dalla Giunta il 5 giugno 2023 e si compone di quattro articoli volti.

«Si tratta di un atto urgente - specifica il Presidente della Commissione, Antonino Malacrinò - per cui sarà richiesta l'iscrizione al Consiglio convocato per mercoledì 12 luglio. Un atto volto a valorizzare il personale di categoria D dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico, attribuendo loro posizioni di particolare responsabilità, in un'ottica di miglioramento della capacità di innovazione e competitività del sistema organizzativo.»

La Commissione ha anche audito gli Assessori regionali e il Presidente del Consiglio sul secondo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione della Regione per il 2023: «Su questo disegno di legge - specifica il Presidente Malacrinò - esprimeremo parere nelle prossime riunioni della Commissione, al fine di poterlo discutere in Aula nell'ultima riunione di luglio, prima della pausa estiva.»

I Commissari hanno poi nominato il Presidente Malacrinò relatore del disegno di legge recante disposizioni in materia di gestione e funzionamento dell'ente gestore del Parco naturale Mont Avic. L'atto è stato assegnato anche alla terza Commissione che, nella giornata di domani, nominerà il proprio relatore.