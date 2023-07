A Valplline Federica Brignone e Federico Pellegrino si raccontano

Dopo una partenza piuttosto in sordina gli Amici dell’Abbé Henry propongono una serata ad alta intensità giovedì prossimo 13 luglio con la presenza di due Campioni del Mondo: Federica Brignone e Federico Pellegrino.

"Passiamo dai racconti di Daniele Vallet alle esperienze di due campionissimi di oggi – dice Giampaolo Gandelli, Presidente dell’Associazione – una serata che sarà sicuramente interessante per noi e per gli sportivi che vorranno salire a Valpelline. Il ringraziamento a questi due ragazzi campioni è assolutamente d’obbligo perché si sono prestati al nostro invito in modo quasi immediato. Grazie ancora".

L’evento con i due campioni dello sci non sarà l’unico appuntamento “speciale” perché il 17 agosto gli Amici dell’Abbé avranno ospiti altri tre ragazzi eccezionali: Didier Bionaz (biatleta azzurro, ma di casa proprio a Bionaz), Samuela Comola (altra giovane biatleta medagliata) e la promessa dello sci-alpino Alice Calaba.

"Si, abbiamo voluto allargare un pochino i nostri confini – precisa il Presidente – per coinvolgere di più i giovani e i ragazzi. Ma gli appuntamenti sono aperti a tutti e, anzi, già il giorno dopo a Brignone e Pellegrino, torniamo ai nostri incontri più in linea con il territorio con una serata in cui il giornalista milanese Jacopo Fontaneto ci parlerà di Cibo, vino e viaggi".

Tutte le serate si terranno presso la Sala Polivalente ex-centralina di Valpelline alle ore 21.00 e l’ingresso è libero.

La serata successiva, il 14 luglio, incontro molto particolare legato alla cucina di montagna con il giornalista Jacopo Fontaneto de Il Gusto

Jacopo Fontaneto, classe 1978, laureato in Lettere Moderne, è giornalista e critico gastronomico. Scrive per Il Gusto, content-hub dei quotidiani del gruppo GEDI, ed è autore radiofonico e televisivo. Nel suo percorso professionale ha collaborato, tra le varie testate, con Repubblica, La Stampa, L’Espresso e l’agenzia ANSA. Insegna Storia della Cucina a Novara ed è ispettore per le Guide dell’Espresso. Ha pubblicato diversi volumi di saggistica gastronomica con l’editrice CentoArchi.